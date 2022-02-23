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德電氣產品出口目的國 中國居首

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

德國電子電氣行業協會（ZVEI）21日最新發佈的數據顯示，2021年德國電子電氣產品出口達2246億歐元，增長（同比，下同）10%。中國去年再度成為德國電氣產品最大的出口目的國。 根據德國聯邦統計局當地時間18日發佈的數據，中國2021年已連續第六年成為德國在全球最重要的貿易夥伴。 　

中新社報導，德國電子電氣行業協會表示，中國去年再度成為德國電氣產品最大的出口目的國。德國該行業當年向中國出口額為251億歐元，比排名第二的美國高出60億歐元；對美出口額為191億歐元，增長10.2%；其後是法國(134億歐元，增長14.2%)、荷蘭（113億歐元，增長19.2%）和波蘭（112億歐元，增長4.7%）。 　　

德國聯邦外貿與投資署專家米爾佈雷特表示，德國在工業應用和汽車電子方面尤為強大，汽車正在成為「車輪上的計算機」。他預計，到2030年，僅汽車芯片市場就將增長至目前的兩到三倍。中國作為德國電氣領域最重要、且遙遙領先的貿易夥伴，也意味著中國投資者在德國會有良好的投資機會。

德國 波蘭 荷蘭
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