北京副中心 推環球主題公園2期

北京城市副中心今年計劃安排重點工程建設項目426個，固定資產投資1000億元（人民幣，下同）以上；將進一步推進環球主題公園二期項目，培育食宿行遊購全鏈條消費熱點。

中新社報導，2月21日，北京城市副中心召開2022年投資暨重大工程專題發佈會上公布此事。2021年9月，北京環球主題公園一期開園。開園當年實現營業收入16.45億元，累計接待遊客超210萬人次，並帶動了周邊配套產業發展。同年，北京市通州區規模以上文化、體育和娛樂業收入同比增長367.4%，住宿業收入增長122.6%，環球主題公園溢出效應初顯。

北京城市副中心管委會相關負責人表示，今年北京將加快推進環球主題公園周邊開發項目的建設，進一步推進環球主題公園二期項目，深化環球北地塊的產業研究，推動周邊酒店升級改造和精品酒店建設，發展特色民宿，培育食宿行遊購全鏈條消費熱點，最大限度承接環球外溢效應。

在基礎設施建設方面，京唐城際鐵路計劃在6月中旬實現軌道貫通，今年內開通；亞洲最大地下綜合交通樞紐—北京城市副中心站綜合交通樞紐工程計劃在今年底累計完成工程總量的40%，預計2024年底竣工投用，將成為「軌道上的京津冀」的重要支點；首條副中心區域的內部地鐵線路M101線將在今年三季度全面開工建設，進一步優化城市空間佈局。

在教育醫療方面，北京第一實驗學校計劃今年9月1日具備竣工交用條件，為所在居住區及周邊服務半徑市民提供入學保障和優質教育服務；北京安貞醫院通州院區今年將完成室內二次結構的施工等，計劃2024年12月竣工，將成為北京市單體面積最大的醫院院區。

人才集聚方面，清華大學通州金融發展和人才培養基地計劃今年完成地下結構工程的50%，2025年交付使用；建成後，將為副中心打造金融領域支撐平台和金融人才新高地。中國人民大學通州新校區四個新建項目已按計劃在2021年內開工。