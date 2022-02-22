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馬雲難逃一劫？陸要求國有企業 檢查對螞蟻集團投資

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
傳大陸監管部門已要求國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資，以及與該公司的其他關聯。（圖／取自大陸自媒體）
傳大陸監管部門已要求國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資，以及與該公司的其他關聯。（圖／取自大陸自媒體）

三名知情人士指出，大陸監管部門已要求大陸國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資，以及與該公司的其他關聯。

路透報導，消息人士表示，監管當局要求進行檢查的實體包括國有銀行和非銀行企業。

其中一名消息人士說，這個要求是上周提出的。目前尚不清楚這些企業是否有繳交資料的最後期限，也不清楚之後是否有進一步行動。

在最新的舉措中，大陸監管當局要求這些國有企業繳交與螞蟻集團有關的股票投資、資產支持證券風險敞口及貸款的細節。

這個消息加劇了投資者對大陸政府今年繼續整頓科技平台企業的擔憂，引發22日科技板塊繼續遭到拋售。阿里巴巴股價最多下跌5.3%，至1月28日以來最低。

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