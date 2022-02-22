聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬雲難逃一劫？陸要求國有企業 檢查對螞蟻集團投資
三名知情人士指出，大陸監管部門已要求大陸國有企業啟動新一輪檢查，以查明他們對億萬富翁馬雲的螞蟻集團投資，以及與該公司的其他關聯。
路透報導，消息人士表示，監管當局要求進行檢查的實體包括國有銀行和非銀行企業。
其中一名消息人士說，這個要求是上周提出的。目前尚不清楚這些企業是否有繳交資料的最後期限，也不清楚之後是否有進一步行動。
在最新的舉措中，大陸監管當局要求這些國有企業繳交與螞蟻集團有關的股票投資、資產支持證券風險敞口及貸款的細節。
這個消息加劇了投資者對大陸政府今年繼續整頓科技平台企業的擔憂，引發22日科技板塊繼續遭到拋售。阿里巴巴股價最多下跌5.3%，至1月28日以來最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言