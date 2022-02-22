繼薇婭後 大陸又一網紅逃稅被追繳並罰款近3億

繼大陸頂級網紅薇婭因逃漏稅被處以天價罰款後，又一網紅驢嫂平榮（本名為平榮）因涉嫌偷逃稅被處以罰款，廣州市稅務局稽查局對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計人民幣6200.3萬元（約新台幣2.77億元）。

新華社報導，最近，廣州市稅務部門在稅收大數據分析中發現網路主播平榮涉嫌偷逃稅款，且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對她進行立案並開展全面深入的稅務檢查。

經查，平榮在2019年至2020年期間，透過隱匿直播帶貨傭金收入偷逃個人所得稅人民幣1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳相關稅款人民幣1450.72萬元。

廣州市稅務局稽查局依據「中華人民共和國個人所得稅法」、「中華人民共和國稅收徵收管理法」、「中華人民共和國行政處罰法」等相關法律法規規定，按照「廣東省稅務系統稅務行政處罰裁量基準」，對平榮追繳稅款、加收滯納金並處0.6倍罰款，共計人民幣6200.3萬元。日前，廣州市稅務局稽查局已依法向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。