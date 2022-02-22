陸人社部談社保基金監管：嚴打詐欺騙保、套保等

針對社保基金監管，大陸人社部社會保險基金監管局局長湯曉莉22日表示，近日專門頒布「社會保險基金行政監督辦法」，將以零容忍態度嚴厲打擊詐欺騙保、套保或挪用貪占社保基金的違法行為。

中新經緯報導，社保基金是大陸民眾的養命錢和救急款。湯曉莉在22日召開的2021年第4季新聞發布會上指出，大陸養老保險已經覆蓋10億人以上，失業、工傷保險覆蓋人數分別達到2.3億人、2.8億人，基金年度收支規模達到人民幣13兆元，服務內容大幅拓展，服務管道更多樣，基金規模越來越大、涉及族群越來越多、管理鏈越來越長，使得對加強基金管理的要求更高，維護基金安全的責任也更重大。

她表示，近年來，大陸人社部完善政策、規範管理、嚴格內控、強化監督，不斷加強社保基金管理風險防控。近日，專門頒布「社會保險基金行政監督辦法」，目的就著力提升監督效率效能，更好守護基金安全。

她說，第一，是匯聚監督合力，構建以各級人力資源社會保障行政部門為主體，公安、司法行政、財政等部門協同配合，社會各方積極參與的監督體系。

第二，拓展監督範圍，除了社保經辦機構、服務機構，還將其他與社保基金收支管理直接相關的單位納入監督範圍。

第三，細化違法情形、明確法律責任，既防範打擊社保服務機構、用人單位和個人的欺詐騙保行為，又防範打擊社保經辦機構和行使審批認定職責部門實施的侵占危害基金的職務犯罪。

湯曉莉明確，下一步，將加大力度指導各地抓好辦法的貫徹落實，強化監督查處，以零容忍態度嚴厲打擊詐欺騙保、套保或挪用貪占社保基金的違法行為；深入實施「社保基金管理提升年」行動，開展全險種社保基金專項檢查，強化人防、制防、技防和群防「四防」協同，發現一起、查處一起，努力守護好社保基金安全；持續推進建章立制，研究頒布社保基金監督相關規定，不斷完善社會保險基金監督制度體系。