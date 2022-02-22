傳蘋果正與韓國封測廠開發Apple Car自駕晶片模組 2023年完成

消息人士稱，蘋果正在與一家韓國封測廠合作，開發用於Apple Car的晶片模組和封裝。

據TheElec報導，這家韓國封測廠正在研發一種晶片模組，可以運行自動駕駛功能，就像特斯拉使用的那些晶片一樣。這種晶片負責AI計算，通常集成了神經處理單元、CPU、GPU、內存以及相機接口等功能。

消息人士表示，特斯拉在開發自動駕駛儀晶片模組時，使用了三星的內存，並將組裝工作交給了韓國公司JCET STATSChipPAC Korea。蘋果在其項目中也採取了類似的路線。

據悉，該項目蘋果韓國公司主導，後者是蘋果在韓國地區的辦公室，其表示，已獲得了該項目的材料清單（BOM）權，並因此選擇了韓國封測廠。項目於去年啓動，預計將於2023年完成。

TheElec指出，蘋果韓國公司也曾將2020年11月推出的蘋果M1處理器的類似封裝和模塊項目交給在韓國設有工廠的美國和中國OSAT。