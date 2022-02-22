快訊

新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳蘋果正與韓國封測廠開發Apple Car自駕晶片模組 2023年完成

集微網 / 集微網
韓國封測廠正在研發一種晶片模組，可以運行自動駕駛功能。法新社
韓國封測廠正在研發一種晶片模組，可以運行自動駕駛功能。法新社

消息人士稱，蘋果正在與一家韓國封測廠合作，開發用於Apple Car的晶片模組和封裝。

據TheElec報導，這家韓國封測廠正在研發一種晶片模組，可以運行自動駕駛功能，就像特斯拉使用的那些晶片一樣。這種晶片負責AI計算，通常集成了神經處理單元、CPU、GPU、內存以及相機接口等功能。

消息人士表示，特斯拉在開發自動駕駛儀晶片模組時，使用了三星的內存，並將組裝工作交給了韓國公司JCET STATSChipPAC Korea。蘋果在其項目中也採取了類似的路線。

據悉，該項目蘋果韓國公司主導，後者是蘋果在韓國地區的辦公室，其表示，已獲得了該項目的材料清單（BOM）權，並因此選擇了韓國封測廠。項目於去年啓動，預計將於2023年完成。

TheElec指出，蘋果韓國公司也曾將2020年11月推出的蘋果M1處理器的類似封裝和模塊項目交給在韓國設有工廠的美國和中國OSAT。

特斯拉

延伸閱讀

Tesla連3年市占衰退　Volkswagen今年能一舉稱霸電動車市場嗎？

Rain肖想魂穿馬斯克 認了想偷師特斯拉

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

特斯拉將蓋第二超級工廠

相關新聞

大陸宣布今年更大規模減稅降費超人民幣1.1兆

大陸財政部長劉昆今（22日）宣布，實施更大力度減稅降費，「在去年人民幣1.1兆元基礎上，今年實施更大規模減稅降費」，同時...

陸多地下調購房頭期款比例 最低僅需9萬即可買房

大陸多地近日下調購房頭期款比例。繼山東菏澤等地宣布最低購房首付（頭期款）比例可執行20%後，21日，河南駐馬店駐馬店部分...

傳蘋果正與韓國封測廠開發Apple Car自駕晶片模組 2023年完成

消息人士稱，蘋果正在與一家韓國封測廠合作，開發用於Apple Car的晶片模組和封裝。

陸人社部：去年城鎮新增就業1269萬人 超額完成目標

大陸人社部就業促進司司長張瑩強調，去年大陸全國城鎮新增就業1,269萬人，超額完成1,100萬人的目標任務；全年城鎮調查...

憂俄烏局勢 港股急挫700點、俄鋁急挫19.42%

由於擔心俄羅斯和烏克蘭局勢，香港股市今早明顯出現拋售潮，恆生指數下跌約700點，其中與俄國有關的俄鋁急挫19.42%

路透社：立訊精密計劃籌集135億元以建設六個項目

據路透社報道稱，蘋果供應商立訊精密表示，該公司將籌集最多135億元（21.3億美元）為六個項目提供資金，其中包括建設一條可穿戴設備生產線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。