陸人社部：去年城鎮新增就業1269萬人 超額完成目標

大陸人社部就業促進司司長張瑩強調，去年大陸全國城鎮新增就業1,269萬人，超額完成1,100萬人的目標任務；全年城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年平均值下降0.5個百分點。

澎湃新聞報導，張瑩在22日的新聞發布會上並指出，去年12月大陸全國城鎮調查失業率為5.1%，比上年同期下降0.1個百分點。大學畢業生就業整體穩定，年底就業去向落實率好於上年；農民工就業恢復至疫情前水準，外出務工規模持續增加，脫貧勞動力務工規模達到3,145萬人，160個重點幫扶縣脫貧人口務工規模達到628萬人。

張瑩指出，對於下一步工作：第一，聚焦穩定市場主體，強化就業優先政策。堅持經濟發展就業導向，調整優化「降返補」政策組合拳，將階段性降低失業保險和工傷保險費率政策再延續一年，繼續實施失業保險穩崗返還政策，同時落實好支持企業吸納就業的稅收優惠、擔保貸款、就業補貼等政策，全力支持市場主體穩定和擴大崗位。

第二，聚焦拓展就業空間，強化創業帶動就業。持續優化創業環境，完善創業擔保貸款等政策，加強創業孵化基地建設，啟動創業型城市創建，辦好「中國創翼」大賽等活動，營造良好的創業氛圍；支持靈活就業健康發展，開展新就業形態就業人員職業傷害保障試點，推出一批規範化零工市場。

第三，聚焦穩定重點族群，強化精準就業幫扶。將畢業生等青年就業作為重中之重，加大中小微企業吸納畢業生的就業支持舉措，實施百萬青年見習崗位募集計畫，簡化優化畢業生的就業手續，拓寬市場化、社會化就業管道。春節前因地制宜開展穩崗留工，春節後全力推進返崗復工，深入實施勞務品牌促就業行動，穩定農民工特別是脫貧人口的務工規模；強化就業援助，切實兜牢困難人員的民生底線。

第四，聚焦促進供需匹配，強化培訓服務品質。繼續實施職業技能提升行動，瞄準市場需求，提升培訓效果；推進就業服務品質提升工程，統籌開展好「10+N」就業服務專項活動，落實重點企業常態化用工服務，努力緩解招工難問題。