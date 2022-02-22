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大陸宣布今年更大規模減稅降費超人民幣1.1兆
大陸財政部長劉昆今（22日）宣布，實施更大力度減稅降費，「在去年人民幣1.1兆元基礎上，今年實施更大規模減稅降費」，同時，保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」規劃重大項目，以及中小微企業紓困發展，提高支出精準度。
劉昆在大陸國新辦新聞發佈會上提到，要合理安排地方政府專項債券，去年底已提前下達了人民幣1.46兆元，1月完成發行4,844億元，佔提前下達限額的1/3，全部用於交通、市政、產業園區基礎設施、保障性安居工程等重點領域。
還將加大中央對地方轉移支付。今年中央對地方轉移支付特別是一般性轉移支付規模將較大幅度增加，繼續向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢基層「三保」底線。
劉昆表示，擴大減稅降費的同時，也會適當確定赤字率 有效防範化解風險。他強調，就是要統籌需要和可能安排財政支出，「不好高騖遠、吊高胃口」，適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。
同時，中央財政將進一步壓減非剛性非重點支出，拉緊錢袋子，保障機關運行等剛性急需支出，嚴控會議、差旅、培訓、論壇等支出，嚴禁新建擴建政府樓堂館所，「不該開的會一個不開，不該上的專案一個不上，不該花的錢一分不花，把花的錢花到點子上。」
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