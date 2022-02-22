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路透社：立訊精密計劃籌集135億元以建設六個項目

集微網 / 集微網

據路透社報道稱，蘋果供應商立訊精密表示，該公司將籌集最多135億元（21.3億美元）為六個項目提供資金，其中包括建設一條可穿戴設備生產線。

立訊精密在提交給深圳証券交易所的文件中稱，該公司計劃曏最多35名投資者發行21億股股票，價格將在稍後階段披露。此擧旨在提高公司在消費電子產品和智能汽車等下遊應用領域的生產能力。

備案文件顯示，這六個項目包括智能穿戴設備、智能移動終端精密部件、新能源汽車高壓連接系統等生產線的建設。

報道稱，立訊精密成立於 2004 年，近年來已成為蘋果的一家快速增長並穩步前進的供應商，從為iPhone和Macbook製造連接器電纜到製造Airpods。此外，2020年，該公司還從台灣地區的緯創資通收購了兩家iPhone代工廠。

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