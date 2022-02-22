協助抗疫 昆山台企捐逾516萬物資

蘇州疫情持續延燒，蘇州下轄的昆山也因疫情採取防控措施，昆山台企則慷慨解囊，有錢出錢、有力出力，昆山市台辦主任趙姝表示，截至目前，膳魔師、捷安特、統一集團等台企透過紅十字會、慈善總會、台協、慧聚慈善基金會等多種管道捐獻了超過人民幣120萬元（新台幣516萬元）的物資。

中國台灣網報導，趙姝指出，這些物資包含大量保溫杯、帳篷、電熱背心和泡麵食品等防疫物資，為一線工作人員送去了關愛和溫暖，彰顯了兩岸一家親的同胞情誼。昆山市台辦將繼續發揮好橋樑紐帶作用，服務引導台商台胞與昆山市民同舟共濟、攜手戰「疫」，共築疫情防控的鋼鐵長城。

昆山宗仁卿紀念醫院核酸檢測採樣應急隊伍16日晚間完成集結，50人核酸採樣隊抵達蘇州市吳江區開展採樣工作。該院台籍醫生劉易直主動請纓，赴蘇州工業園區唯亭街道參與核酸檢測工作。

該院18日向蘇州工業園區、吳江區等地支援近200名醫護人員，採樣10多萬份。19日上午9時，該院再次集結200多名醫護人員，分為26組前往昆山26個社區，參與全員核酸檢測採樣工作。

江蘇捷安特自行車文體基金會得知部分核酸檢測點需要帳篷，17日迅速聯繫並捐贈了150頂帳篷，價值人民幣17.3萬元。同一天，昆山市台協會捐贈250件加熱背心，總價值約人民幣6.5萬元。

膳魔師19日透過昆山市慈善總會捐贈保溫杯1萬個，總價值約人民幣88萬元，保障核酸檢測採樣點志願者和工作人員喝到熱水。

滬寧高速昆山站入口處晚間寒氣逼人，10位台胞帶著黑糖薑茶、台式奶茶、鹽酥雞、貢丸湯等台灣特色美食，19日晚7時半到查驗點，並親手送到執勤人員的手中，表達自己的感謝和敬意。

台胞陳國華表示，看到昆山廣大醫務人員無私奉獻，廣大市民群眾團結一心，自己非常感動，也想用實際行動支持昆山儘快度過難關，「或許一杯薑茶、一碗貢丸湯算不了什麼，但希望能為一線防疫人員暖暖身、解解乏。」

20日上午，在周市鎮花都藝墅社區核酸監測點，社區工作人員從愛心台胞台屬手裡接過麵包、自熱米飯等慰問品。身著紅色背心的昆台融情志願服務隊成員，正向排隊待檢人員發放「疫」問「疫」答宣傳折頁。

昆山市花都社區副書記顧瓊表示，在加強疫情防控的關鍵時刻，台胞的愛心之舉讓一線防疫人員倍感溫暖，也給予了極大的支持和鼓勵，一定要傾盡全力，守護好廣大人民群眾的身體健康和生命安全。

包括統一集團、美麗家蛋糕世家，20日中午為昆山宗仁卿紀念醫院醫護人員送來了蛋糕、牛奶、自熱餛飩等慰問品。