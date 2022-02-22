主動參與蘇州戰「疫」 台資企業運營平穩

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部表示，「213」疫情發生以來，蘇州台資企業運營平穩，大批台胞台屬主動參與疫情防控。

新華社報導，截至19日，本輪疫情涉及2家台資企業員工17名，其中台胞4名，隔離人員1251名。蘇州台辦系統會同企業屬地相關部門協調隔離酒店，發動臺協會會員企業提供防護物資，通過同城代購保障個人生活用品。

蘇州市現有台資企業超過1.26萬家。在本輪疫情中，除2家台資企業按規定封控外，全市其他台資企業狀況總體平穩，生產運營基本正常。

蘇州市台辦副主任陳風雷表示，該市常住台胞超過15萬人，疫情發生以來，在蘇州的台胞台企主動參與到疫情防控工作之中，為抗擊疫情貢獻力量，體現了「兩岸一家親」的同胞情誼。

疫情以來，蘇州明基醫院、宗仁卿紀念醫院迄今共派出1700人次醫護人員，負責532個核酸採樣點工作。南港橡膠等派出100多名員工參加志願服務，廠區採樣點承接外部人員採樣2000多人次。統一集團、捷安特、愛維爾食品、鑫花溪等台資企業及一批台胞台屬積極捐贈防疫物資，慰問一線防疫人員。

截至20日15時，蘇州本輪疫情累計報告確診病例88例，無症狀感染者23例。

疫情 隔離

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