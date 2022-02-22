施耐德電氣看好大陸 加強布局

施耐德電氣全球執行副總裁、中國區總裁尹正日前表示，施耐德電氣高度看好中國市場，並將中國作為創新源泉。施耐德電氣今年將繼續加強在華研發布局。

中新社報導，尹正透露，2020年施耐德電氣在西安成立研發實體，包括全球低壓成套設備設計中心和全球綠色節能設計中心，持續加強「中國原創」力量。

2021年，施耐德電氣在北京亦莊成立中國軟件研發中心，致力于提供5G、工業互聯網、工業數字化應用、能源數字化管理等領域的前沿數字化解決方案。在中國，截至2021年，施耐德電氣數字化研發人才達到總研發人數的28%。

尹正在介紹2022年施耐德電氣在華項目進展與規劃展望時表示，綠色和數字化仍將是施耐德電氣的發展重點。2020年施耐德電氣宣布在廈門投資打造先進生產線，為中國市場提供多款新一代數字化電氣產品。2021年，施耐德電氣新一代環保氣體中壓設備在北京亦莊工廠啟動量產，其核心產品包括綠色創新無六氟化硫（SF6-free）中壓開關櫃，大幅減少配電系統的碳足跡。

尹正表示，目前，這些生產線都在全力生產中，為中國市場提供綠色創新產品，助力產業向低碳轉型。該公司綠色收入已經占到全球總收入70%以上。此外，施耐德電氣數字化平台上應用於能效管理和工業智能化領域的算法已上線470多個，數字化服務已基本涵蓋了中國市場，在管的數字化資產超過11萬個。

今年開年以來，已有多家外資企業表示將在中國增資。近日，渣打集團宣布在未來三年將投資3億美元到中國相關業務，以把握中國持續開放所帶來的機遇，並將相關盈利貢獻翻一番。 寶馬集團與華晨中國稱將完成總額約279.41億元人民幣的股權交割，寶馬在華晨寶馬的股權佔比將由50%提升至75%。寶馬集團稱，這是基於對中國經濟的信心以及對中國市場的長期承諾，將致力于在中國持續投資。