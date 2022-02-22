台工具機絕地反攻 在陸復甦成長

台灣工具機產業近兩年遭到中美貿易戰、疫情雙重夾擊，如今絕地大反攻，出口表現復甦不斷成長。在大陸市場，有台灣業者表示，不受疫情影響，去年大陸市場業績較前年小幅成長，大概成長15到20%；也有業者指出，去年第四季大陸經濟復甦，去年第四季業績相較前幾季已逐步回溫，成長5%到10%。

台灣兩大工具機展首度聯名舉辦的2022年「台北國際工具機展」與「台灣國際工具機展」21日在台北南港展覽館1、2館登場，共有來自950家參展商使用5,100個攤位，除了許多台灣業者共襄盛舉外，也吸引16個國家的參展廠商，包括美國、瑞士等，甚至也有大陸廠商參展。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文在開幕式上致辭指出，去年1到12月工具機全年出口值27.83億美元，占全年出口排名第三，占比8.4%，較去年同期增加29.1%，預估台灣工具機全年產值達新台幣1,082億元，「我們未曾被疫情打倒！」

針對大陸市場，主要做汽車產業工具機的和大工業表示，公司在大陸有淮安、無錫兩個廠，有部分是直接在大陸廠做好整機交給大陸客戶，也有台灣做零組件出口到大陸市場再組裝給客戶。

和大工業指出，大陸市場的經營狀況未因疫情受到衝擊，加上當地電動車普及，政策推廣火熱，公司去年在大陸市場的業績與前年相比小幅成長15到20%。

汽車業、家具產業、健身器材等的工具機業者台中精機則表示，他們主要在台灣研發，台灣和大陸兩地均有生產，目前主要市場海外占4成、國內4成、大陸占2成，這2成大多是從台灣出口零組件到當地，而因大陸規定在地化，因此整機主要在大陸廠做，採購本地控制器、板金等再組裝成機器賣給大陸客戶。

台中精機說，去年和前年大陸市場業績慘兮兮，起初是中美貿易戰，再來是去年疫情衝擊，不過，大陸經濟從去年第四季復甦，公司業績跟著上來，以至於去年第四季已止跌，有往上揚的跡象，與前幾季相比成長5%到10%。

台中精機CNC工具機行銷服務處協理胡鴻霖預估，大陸整體經濟趨於正面，疫情在大陸控制的不錯，今年在大陸市場業績與去年相比應能成長5成，「希望今年成長更多，大陸經濟上來，台灣也會上來。」