95後「牠」經濟 肯為寵物花錢

近年來，中國養寵人群不斷增多，「Z世代」占比不斷攀升。廣東廣州多個商圈及寵物店後發現，年輕一代在寵物身上捨得花錢。

中新社報導，廣州寵八寵物酒店是廣州最早一批提供寵物寄養服務的商家。元宵節過後，店裡聚集了不少返穗開工接「主子」回家的客人。店主郭麗燕談及廣州寵物市場發展變化時表示，近兩年來，「95後」、「00後」已經成為養寵大軍，養貓最受「Z世代」歡迎。

郭麗燕稱，受到疫情及宅經濟的影響，目前她所接觸到的年輕客戶養貓的比例達到了65%，養兩隻以上寵物的年輕人在不斷增多，「Z世代」在寵物身上超捨得花錢，每個月為寵物購買食品、服裝、玩具的花銷甚至超過他們自身的消費。

除了洗澡、美容、寄養等服務外。根據美團發佈的數據顯示，寵物樂園、寵物互動體驗、寵物游泳、寵物攝影、寵物學校這類新興服務的消費需求也越來越多。

在廣州東山商圈，「321」寵物照相館節後開工以來十分忙碌。「321」為客戶提供了99元（人民幣，下同）的單寵證件照、1299元的1人1寵親子照、1899元的2人2寵全家福等多種套餐。此外，還提供各式各樣的服裝道具。據介紹，國潮漢服類型的道具最受年輕消費者喜歡。

喜歡「種草」（網絡流行語，指推薦事物給其他人，使其他人對其感興趣或喜歡）推薦的「Z世代」常常在社交網絡上分享經驗。一位郭先生表示，在廣州買房後，裝修時還特意給貓設計了空間。

除了常見的貓狗，「Z世代」為了愉悅自己，一些「異」寵也受到歡迎。在廣州北京路商圈「萌寵樂園」店內，小香豬、雪貂、羊駝、荷蘭豬等寵物吸引了大批年輕人。

其中，一黑一白兩隻羊駝頗受消費者的喜愛。店主施路順表示，「異」寵飼養有一定難度，並不是每個消費者都有條件家養，因此聚會擼「異」寵成了年輕人打卡拍照的熱門選擇。