赴廣西賣輪胎 台商見證經濟發展
「汽車輪胎的消耗量，從另一個側面反映了經濟發展的快慢。我來廣西賣輪胎26年，事業隨著大陸經濟的飛速發展而進一步壯大」。台商陳宏耀20日在接受記者採訪時說。
中新社報導，陳宏耀父親在台灣是有名的汽車輪胎代理商。陳宏耀1997年來到廣西南寧市發展，成為台灣正新輪胎廣西區域的代理商。「因廣西的氣候和台灣差不多，所以我選擇了廣西，來南寧26年，把人生一半的時間留在了廣西」，陳宏耀說。
在廣西打拼那麼多年，陳宏耀最難熬的時段是2008年和2009年，當時遇上全球金融危機，而公司業務又剛好處於快速成長時期，對資金需求非常緊迫，但公司無資金積累、無資產，無法有效融資。
還好天無絕人之路，公司有幸獲得渠道客戶的信任與支持，願意以預付款的方式打款，有效解決了公司燃眉之急，度過了創業路上最大的坎。
這26年打拼，陳宏耀最大的成就是脫離了父親的光環。「我是家裡三個兄弟中學歷最低的，兩個哥哥都是研究生畢業，都留在台灣工作。但是我爸說我是家裡事業最成功的一個。」陳宏耀說。
陳宏耀表示，他的公司是第一家入駐南寧市邕寧區中盟產業園的台資企業，入駐第一年的產值就達到了6000萬元（人民幣，下同），公司目前的年產值已經達1億元。
陳宏耀也表示，這些年他生意壯大，得益於廣西經濟的飛速發展，也得益於廣西區位優勢的變化，先是中國—東盟博覽會落戶廣西南寧市，後來又有西部陸海新通道建設的加持，南寧成了西部陸海新通道的重要節點城市，這一變化使南寧的物流量越來越大，帶動了輪胎的銷售。
「這幾年大陸的變化太快了，新業態層出不窮。我們台商都有危機感，只有不斷地學習，才能跟上大陸的發展」。陳宏耀建議，台青如果想來廣西創業，要先熟悉這裡的環境，做好調研再決定投資。
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