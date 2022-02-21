傳今年不發遊戲版號、將被「重錘」 騰訊今股價暴跌

大陸21日傳出今年不會發放任何遊戲新版號，引發軒然大波，隨著消息發酵，21日下午，港股恒生科技指數突然跳水，尾盤跌幅一度擴大至3%，科技股普遍下挫，港股嗶哩嗶哩跌近10%、快手跌逾7%、騰訊控股跌逾5%。此外，騰訊還被傳出「將被重錘」。

對此，每日經濟新聞報導，音數協遊戲工委相關負責人表示：「沒有這樣的消息。」一名遊戲上市公司高管則表示：「今天傳聞版本很多，但主要內容都來源於去年9月28號的一張截圖，因此是舊聞。關於版號發不發，至少我們從未聽到任何確切消息。」

觀察者網報導，騰訊內部人士也指出，這其實是一年前的舊聞，今天其實是個烏龍事件。

此外，對於科技股21日下跌，有自稱是大陸投資社交平台雪球某用戶發布的「騰訊將被重錘」一事被廣泛討論，帶動了市場的恐慌情緒。但該說法也遭到雪球用戶的質疑，多名大陸網友留言問詢具體情況，但之後該名發文用戶疑似銷號，顯示查無此人。

對於「騰訊將被重錘」的傳言，騰訊集團公關部總經理張軍發布朋友圈澄清，其為「謠言」，他在朋友圈中還表示：「一下午，謠言變種了好多版本」，建議該用戶下次可以找他求證。