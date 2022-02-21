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大陸頒「元宇宙產業自律公約」 抵制資本炒作

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸元宇宙相關產業發展迅猛。取自上觀新聞
大陸元宇宙相關產業發展迅猛。取自上觀新聞

隨元宇宙相關產業發展，為避免市場過熱，據中新社報導，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會21日在官方網站發布《元宇宙產業自律公約》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱門概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。

該公約指出，2021年以來，中國大陸元宇宙時代加速來臨，引領數位經濟轉型升級，但同時也出現了一些亂象，對元宇宙發展帶來了嚴重的負面影響。

公約提出，要抵制資本炒作，引導合理預期，同時，業務應立足服務實體經濟，企業並應合理闡述元宇宙發展前景，引導公眾形成理性預期。

公約強調，要強化主體責任，遠離非法模式。抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，遠離打著元宇宙遊戲等旗號的新型騙局，警惕虛擬房地產等新型標的的投機炒作風險，避免不良訊息在元宇宙項目中傳播。公約並提到，違法犯罪一經發現，需及時向相關部門發出預警。

中國移動通信聯合會，是經大陸國務院批准、由信息產業部（現併入工信部轄下）指導成立。

在此之前，由於元宇宙概念興起，截至1月23日，自2021年7月以來，大陸與虛擬人相關的核心投融資事件已有18起，投資金額最高達人民幣4億元；工商登記資訊平台數據顯示，大陸現有「虛擬人」、「數位人」相關企業達28.8萬家，近五年註冊數複合增長率近60%，百度、阿里巴巴、騰訊、科大訊飛、字節跳動等大型企業相繼入局，元宇宙概念股也成為今年初，資本市場的關注焦點。

實體經濟 房地產 資本市場

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