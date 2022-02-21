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海底撈去年關店300家 預計虧損近200億

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
海底撈財報預計2021年虧損。取自參考財經網
海底撈財報預計2021年虧損。取自參考財經網

疫情和門市調整影響，大陸火鍋品牌海底撈21日發布業績預告顯示，2021年，雖公司營收有望正成長，但淨利預計虧損約人民幣38到45億元（約新台幣167億元到198億元），呈現「增收不增利」的窘境。

海底撈2021年業績預告指出，預計該年度營收超過人民幣400億元，較2020年同期的人民幣286億元，年成長率超過40%。

但淨利方面，預計虧損人民幣38億元到45億元；2020年，海底撈淨利為人民幣3.09億元。

對於虧損原因，海底撈表示，一是2021年，300多家餐廳關閉及餐廳經營業績下滑等因素，導致的處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約人民幣33億元至39億元；其次，全球疫情影響下，2020年、2021年門市快速擴張以及公司內部管理問題等，對經營狀況帶來的衝擊。

海底撈還說，特別是2021年下半年，餐廳營運受全球區域性疫情爆發和公衛管理措施影響顯著，下半年業績較上年下滑，出現虧損加劇的情況。

2021年2月，海底撈股價曾達到創歷史新高的港幣87.75元，總市值接近港幣4,700億元，但隨業績下滑，股價一路下挫，今日開盤海底撈股價亦因利空繼續走跌，截至午盤僅剩港幣19.5元，單日降幅3.47%，市值現為港幣1,086.9億元，一年左右蒸發了超過港幣3,600億元的市值。

海底撈 人民幣 疫情

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