傳大幅度裁員 微博回應：調整組織架構

大陸「時代財經」20日報導，在脈脈App裡，有經過職位訊息認證的微博員工說，微博正在大幅度裁員，有的員工還被要求主動離職，已有員工被約談。微博則否認公司正在裁員，稱為加強優勢領域和業務聚焦，公司對部分組織架構進行調整。

據報導，被「優化」的微博員工已組建多個微信群，最大的群裡有200餘人。

聯合早報報導，微博公關人員回應稱，不存在裁員一說，公司年初對業務進行盤點，為加強優勢領域和業務聚焦，對部分組織進行調整，以促進高效協同和組織活力。

公關人員稱，在此次調整中，公司優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係，按法律規定進行經濟補償。

但該公關人員並未透露此次調整涉及的員工數量、調崗安置以及正在協商解除勞動關係的員工數量。

另據IT之家網站報導，兩個多月前微博在港交所掛牌，上市當天即破發、大跌7.18%。招股書顯示，微博營收長期保持穩健增長，但利潤並不樂觀。2018年至2020年，其歸屬於母公司股東的淨利潤分別為5.72億美元、4.95億美元、3.13億美元。2021年上半年，其歸屬於股東的淨利潤為1.31億美元，而2020年同期為2.51億美元。