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連兩個月下調後 大陸2月LPR利率持平

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

在連續兩個月下調貸款市場報價利率（LPR）後，中國人民銀行（大陸央行）暫緩政策降息的腳步。據人行公告，2月LPR利率，一年期為3.7%、五年期以上為4.6%，均與1月持平。

在此之前，人行於去年12月，在連續19個月不變後，首次調降，並進行不對稱降息，當時一年期LPR為3.8%，下調五個基點，五年期以上LPR為4.65%，與上個月持平。

1月20日，人行再次政策降息，將一年期LPR調為3.7%，下降十個基點，5年期以上LPR為4.6%，下降五個基點。

值得注意的是，除LPR利率不變外，2月15日，人行在續作中期借貸便利（MLF）時，也維持中標利率不變。

據澎湃新聞報導，所謂LPR利率，由報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

人行行長易綱日前以視訊方式，出席今年首次G20財長與央行行長會議，他在會上表示，中國大陸通貨膨脹總體溫和，貨幣政策靈活精準、合理適度，服務實體經濟的質量和效率不斷提升，人民銀行將保持穩健的貨幣政策靈活適度，加大跨週期調節力度，推動經濟高質量發展。

中國人民銀行 實體經濟

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