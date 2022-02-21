大陸70城房價 過半月增率下跌

反映房市表現，中國大陸國家統計局21日公布，1月份70個大中城市的住宅售價報告。其中，新建案和中古屋銷售價格月增率下降的城市，分別有39個和55個，但統計局認為，降價趨勢已經放緩，另年增率部分，則呈現整體下滑的走勢。

數據顯示，今年1月份，大陸一線城市新建住宅銷售價格月增率，由上月下降0.1%轉為上漲0.6%，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；中古屋價格月增0.1%，漲幅持平。

二線城市方面，新建案價格月增率，也由上月下降0.3%轉為上漲0.1%，中古屋價格月減0.2%，降幅收窄0.1個百分點。

房價主要下跌來源，是三線城市，大陸國家統計局統計，1月大陸三線城市新建住宅、中古屋銷售價格分別月減0.2%和0.4%，但降幅比上月均收窄0.1個百分點。

據統計，1月份，大陸70個大中城市中，新建住宅和中古屋銷售價格月增率下降的城市，分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個。

價格年增率方面，統計局統計，1月一線城市新建案、中古屋價格分別年增4.4%和4.1%，前者漲幅持平，後者放緩1.2個百分點；二線城市分別上漲2.5%和1.0%，漲幅比上月分別下降0.3和0.5個百分點；三線城市新建案價格上漲0.5%、中古屋則年減0.7%。

統計局指出，1月份，大陸70個大中城市中，新建案和中古屋銷售價格年增率下降的城市，分別有20個和30個，比上月分別增加3個和4個。