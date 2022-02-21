1月僑外資、陸資來台 投資額大增
據經濟部投審會21日發布統計數據，2022年1月份，僑外資、陸資來台投資金額分別年增170.21%、201.84%，均實現正成長。
核准僑外投資部分，1月核准件數為164件，較上年同期減少28.07%，但在金額部分，投(增)金額計13億7,300萬美元(折合新台幣411億9,000萬元)，年增170.21%。
投審會表示，主要係因核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以約105億6,343萬元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，和日商株式會社日立製作所以約246億7,308萬元取得永大機電3億7,900萬2,832股等大型投資案所致。
在此之下，1月份，投審會核准新設公司件數為97件，新設公司投資金額2,925萬5,893美元(折合新台幣約8億7,767萬元)；另1月核准新南向國家來台投資件數為32件，年減25.58%，投(增)資金額計8,966萬7,000美元(折合新台幣26億9,001萬元)，年增264.12%，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。
陸資來台方面，1月核准投資件數為4件，較上年同期增加100%；投(增)資金額計456萬4,000美元(折合新台幣1億3,692萬元)，年增201.84%。
投審會表示，金額增加，主要是因核准大陸商鴻碩精密電工（蘇州）有限公司，以8,388萬元增資航碩興業有限公司等大型投資案所致。
投審會指出，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,514件，核准投(增)資金額計25億3,208萬9,000美元(折合新台幣759億6,267萬元)。
對外投資方面，1月核准(備)對外投資件數為49件，年增113.04%，投(增)資金額計4億1,228萬4,000美元(折合新台幣123億6,852萬元)，年增9.25%；其中，核准(備)對新南向國家投資件數為15件，年增114.29%，但投(增)資金額計美金6,831萬4,000美元(折合新台幣20億4,942萬元)，年減77%
對中國大陸投資方面，1月核准對投資件數為42件，年增23.53%；核准投(增)資金額計3億347萬3,000美元(折合新台幣91億419萬元)，年增21.51%，主要因南亞電路板股份有限公司以7,100萬美元，經香港NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD (HONG KONG) CORPORATION LIMITED，間接增資大陸地區南亞電路板(昆山)等大型投資案所致。
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