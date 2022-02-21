上海臨港新片區 14項目開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區14個項目19日集中開工，總投資額187.42億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當日集中開工的14個項目，涵蓋新能源汽車、生物醫藥、民用航空等前沿產業領域和住宅、市政交通、生態環境等領域，總建築面積108萬平方公尺。在當日集中開工項目中，寧德時代產業項目在列。該項目總建築面積約為35萬平方公尺，擬投資28億元。

「落地臨港，是寧德時代戰略發展中至關重要的一步。」在當日開工儀式上，寧德時代董事長助理曲濤在致詞中表示，根據SNE數據統計，2021年寧德時代動力電池裝機量達97GWh，同比增長168%，全球市場占有率攀升至33%。

本次開工的寧德時代產業項目將運用最新生產製造技術和全球燈塔工廠建設經驗，在臨港新片區打造綠色、高效智能工廠。優化新能源產業布局，充分發揮作為新能源產業鏈龍頭企業的優勢，推進前沿領域技術研發。

建築 人民幣

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