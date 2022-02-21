買包、元宇宙…陸年輕人多元理財

在知乎、嗶哩嗶哩、抖音、微博等中國大陸年輕人聚集的社交媒體平台上，理財話題歷久不衰。「買奢侈品包包是理財嗎？」香奈兒、路易．威登等奢侈品2022年漲價之後，該話題長踞中國大陸社交平台，相關瀏覽量超過4400萬次。

中新社報導，除了「買包理財」，年輕人的黃金消費亦在增長。近日，世界黃金協會發布的報告顯示，三分之一受訪零售商表示，2021年，25歲及以下消費者在其店鋪金飾消費高於2019年。

「基金」也是年輕人的投資選擇。據「中國家庭財富支付報告」，2020年的新增「基民」中，30歲以下的「90後」占了一半以上。不過，去年以來股市上演雲霄飛車行情，特別是今年開年以來，基金波動較大，讓很多「新基民」叫苦不迭。

對「新基民」來說，基金是理財產品，也涉及社交屬性，不少基金的評論區竟然成為相親角。

2021年大熱的「元宇宙」，涉及對現實世界的虛擬化、數位化，至今熱度不減，亦成為年輕人投資選項。NFT可在區塊鏈上確認數碼物品的所有權，可看做元宇宙的基石。名人效應有望擴大NFT市場；但NFT呈現的金融屬性也意味風險。

年輕人真金白銀投資的背後，官方也不曾「缺位」。中國銀保監會2月18日在官網發布風險提示，提示以「元宇宙投資」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。其中指出，存在不少編造虛假元宇宙投資項目的詐騙項目。

財經專欄作家薛洪言指出，理財有兩要素，本金和收益。尋找高收益產品同時，也不應忽略本金的重要性。