攻環保、開餐廳…台商二代 在皖抓住新機遇

春節假期剛過，台灣青年余聲宏已到安徽省馬鞍山市，幫父親開拓新的市場。作為「台商二代」，他循著父輩奮鬥之路，抓住大陸發展的新機遇。

中新社報導，1991年出生的余聲宏來自台北，在結束美國的留學生活後，2014年，他到上海一家外資企業工作。2019年，他辭去工作，到馬鞍山市，成為父親投資的台企的一名市場部經理。余聲宏說：「馬鞍山有完善的供應鏈、國際化的港口和優惠的配套政策，很適合台企發展。」

剛畢業的25歲台灣青年臧培宏，選擇到馬鞍山一家環保公司工作。臧培宏表示，他8歲時跟隨家人一起從台灣到上海定居，後考入東南大學，學習水資源與環境工程相關專業，並在台灣淡江大學攻讀碩士學位。

臧培宏說，他主要從事汙水處理方面的工藝設計。他堅持到安徽工作，一方面因為家人都在馬鞍山發展，另一方面因為這裡有很好的發展空間。他表示，馬鞍山市是大陸首個全產業、全領域承接台資轉移轉型的海峽兩岸產業轉型轉移示範基地，設有海峽兩岸（馬鞍山）節能環保產業合作園，這與他所學的專業非常匹配。

臧培宏表示，他的身邊也有許多台灣青年看好大陸發展，畢業後到大陸就業、創業，其中從事農業、餐飲和設計等服務行業的台灣青年居多。

臧培宏的哥哥臧泳榮也是一名在皖發展的台灣青年。2018年，他從南京師範大學畢業後，到馬鞍山創業發展。「馬鞍山有許多台商和台青，但卻沒有一家正宗台灣風味的餐廳。」臧泳榮說，經過一年的籌備，2019年6月，臧泳榮創辦的「一家親」台商餐廳在馬鞍山台商居住集中區開業。

目前，安徽共有海峽兩岸青年創業基地、台灣工業園等各類涉台園區19個，在安徽創業就業的台商、台青3000餘人。