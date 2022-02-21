四川外商直接投資 中西部第一

大陸商務部近日通報各地吸引外資情況，2021年四川省外商直接投資（FDI）33.6億美元，同比增長32%；外資規模位居中國大陸第十，占西部地區外資規模總量34.8%；吸引外資增速位居大陸第七，高出中國大陸平均增速11.8個百分點。

中新社報導，這是四川連續3年位居中國大陸中西部地區吸引外資頭把交椅。西南財經大學西財智庫首席執行官、首席戰略顧問湯繼強解讀稱，四川2021年地區生產總值突破5兆元人民幣，展現出良好的經濟韌性；隨著成渝地區雙城經濟圈建設穩步推進，四川外資吸引力逐漸顯露。

湯繼強說，「從四川吸引外資區域分布看，成都『一花獨放』局面正在發生改變，以往外資吸附能力較弱的城市也受到關注，一個多層次吸納投資的載體正在形成。」

四川工業門類齊全、擁有較為完備的產業鏈條，構成吸引外資的產業吸引力。以鋰行業為例，國際鋰業巨頭美國雅保在四川眉山的雅保新時代鋰電池材料工廠項目預計今年3月底動工。該項目是美國雅保目前在中國大陸西南地區布局的產能最大的項目，總投資5億美元，預計2024年建成投產，可實現年產5萬噸電池級氫氧化鋰。

中國歐盟商會西南分會總經理黃歡表示，已有歐洲企業著眼於四川新興產業投資機遇，例如新能源、生物醫藥等。黃歡還指出，營商環境、政策支持以及與當地政府的溝通渠道，也是影響外資進入的因素。

此外，歐洲企業密切跟蹤成渝地區雙城經濟圈建設進展，已經有部分中國大陸總部設在北京、上海的歐洲企業赴成渝地區考察、尋找機會。

四川省經濟合作局相關官員表示，2022年將針對綠色低碳、電子信息、生物醫藥、新能源汽車、現代農業、食品飲料以及金融等重點領域，搶抓「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效機遇，鞏固港澳台傳統重點引資地，緊盯歐美龍頭企業，依託優勢產業，強化外資促進。