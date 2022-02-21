廣西百色市 產業活力再現

大陸「南國鋁都」廣西百色市本輪疫情逐漸得到控制後，百色市逾七成五規模以上涉鋁企業生產已恢復正常，鋁產業上下游有序生產，電解鋁供應總體平穩。

中新社報導，「這輪疫情對百色市鋁產業鏈造成一定影響。」廣西百色銀海鋁業有限責任公司董事長徐飛表示，廣西華銀鋁業有限公司德保縣廠區停產，造成上游氧化鋁的減產；42萬噸電解鋁產能的百色新山鋁產業示範園停產，造成中游電解鋁產能損失；鋁產品短缺導致鋁價繼續上揚。

作為廣西第一家地方性電解鋁企業，成立於2000年的百色銀海鋁業公司，在百色市鋁產業鏈中處於承上啟下的關鍵環節，滿產情況下每年消耗氧化鋁40萬噸、鋁用碳素10萬噸，為下游鋁加工提供20萬噸鋁水或鋁錠。

徐飛說，2月4日，百色市新冠肺炎疫情發生後，百色銀海鋁業第一時間辦理緊急生產物資運輸通行證和車輛通行證，打通生產運輸物資的「最後一公里」。目前，公司10萬噸電解鋁產能處於滿產狀態，一系列節能技改項目也在持續推進。

通過啟動應急響應機制，百色銀海鋁公司的生產線保持24小時不停工，580多名公司員工和外包施工人員駐廠工作，保證了現有10萬噸電解鋁產能滿產運行，另10萬噸產能節能改造升級也在緊張進行當中，預計將於6月初實現通電投產。

百色興和鋁業有限公司年產5萬噸鋁板帶箔項目，兩天前也已按下復工復產啟動鍵。「目前公司生產已經恢復60%，預計下周能恢復滿產狀態。」興和鋁業公司副總經理韋常留說。

百色興和鋁業公司從隔壁的銀海鋁業購買電解鋁液，進行深加工生產，主要產品有高檔裝飾板材、單零箔、雙零箔等，廣泛應用於空調、電容器、鋰電池等工業及食品、藥品包裝。興和鋁業公司40%的產品銷往國外市場，年出口總額2.8億元。