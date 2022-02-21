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海南自貿港基金 海口揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海南省財金集團有限公司與海南自由貿易港建設投資基金（簡稱「海南自貿港基金」）18日在海口揭牌成立，海南省財政全額出資100億元（人民幣，下同）撬動社會資本支持自貿港建設。

中新社報導，海南省財金集團董事長林繼軍表示，海南省財金集團定位政府投資基金管理、金融股權投資和金融創新服務的省級國有金融資本投資管理公司。海南自貿港基金將會通過「母-子基金」等方式，放大財政資金槓桿效應，盡快形成1000億元以上規模的母子基金群。

海南省財政廳廳長蔡強表示，設立海南自貿港基金將促進財政金融聯動、優化國有金融資本佈局，以子基金模式引導撬動社會資本支持自貿港重點產業、重大基礎設施、重要市場的主體發展。

當日，海南省財金集團、海南自貿港基金分別與中國農業銀行、中國銀行、中國工商銀行等金融機構、重要產業資本機構簽署子基金出資協議和戰略合作協議，設立4支子基金，自貿港基金共出資12.8億元，撬動社會資本共計71億元，槓桿放大5.55倍。

中國工商銀行參與設立海南工商銀河發展股權投資基金。中國工商銀行總行高級業務總監熊燕表示，工商銀行將圍繞海南亟待發展的各類基礎設施和特色產業，圍繞自貿港建設投資基金投向，加大金融資源投入。

人民幣 中國銀行 自由貿易

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