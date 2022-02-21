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福建外商投資企業 已6萬多家

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

福建省商務廳副廳長陳靖18日披露，截至2021年底，福建省共設立外商投資企業6萬多家，累計實際使用外資1400多億美元。

中新社報導，利用外資對福建省經濟帶動作用十分明顯。陳靖表示，福建全省第一批153家工業龍頭企業中有70家是外資企業，占45.8%。2020年，外資企業貢獻福建全省約1/3進出口額和規上工業總產值、約1/5稅收、約1/10城鎮就業。

陳靖指出，2021年，福建省新設外商投資企業2742家，比上年增加508家；實際使用外資369.1億元人民幣，同比增長6.1%，比2019年同期增長17%，兩年平均增長8.2%。其中，高技術產業、服務業吸收外資分別同比增長59.1%、27.5%。今年1月份，全省實際使用外資44.2億元人民幣，同比增長8.7%，實現良好開局。

福建省在吸引外資取得的成就，得益於台港澳僑優勢持續發揮。陳靖說，2021年實際使用台資增長30.7%，目前已有50多家台灣百大企業在閩直接投資；2021年實際使用港澳資增長14.2%。

與此同時，福建還打造福建自貿試驗區重點創新平台，累計新增外資企業4800多家，合同外資364.8億美元，分別占全省28.3%、35.1%。

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