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福建拓展跨境電商 建快捷通道

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國（福建）自由貿易試驗區一處跨境物流集運倉，工作人員為跨境商品打包。（新華社）
中國（福建）自由貿易試驗區一處跨境物流集運倉，工作人員為跨境商品打包。（新華社）

福建是大陸外貿強省，去年4.88兆元（人民幣，下同）地區生產總值中，外貿高達1.84兆元。然而，受新冠疫情影響，傳統外貿出口受直接影響。福建進出口商會會長阮衛星說，跨境電商改變傳統貿易方式，為傳統外貿穩中求進、轉型升級提供新機遇。

中新社報導，統計數據顯示，2021年，福建率先建設省級跨境電商綜合服務平台「單一窗口」，海外倉建設走在大陸前列；跨境電商實現出口同比增長逾200%。

泉州的家世比公司因受疫情衝擊，從傳統外貿轉型跨境電商。該公司設計的一款電腦桌，因海外盛行居家辦公而走紅。通過運用「互聯網零售+家具製造」的跨境電商模式，家世比公司2020年營業額實現逆勢上揚，超過10億元。

福建是中國大陸三大網貨製造基地之一，當下正積極布局跨境電商，推動跨境電商綜合試驗區擴圍增效，培育一批高質量海外倉。

依託眾多的海外僑商貿易網絡和人脈資源優勢，福建有效拓展跨境電商，打造面向東協國家的網紅基地及網貨選品中心，搭建東協農產品、礦產資源、海產品銷往中國大陸的快捷通道。

得益於對台區位優勢，平潭打造穩定的閩台海運通道，此次疫情在傳統跨境海空運力減少的情況下，經台海運通道成為跨境電商首選路徑。

目前，平潭已實現菜鳥、京東、唯品會、小紅書、拼多多、考拉、快手等平台跨境電商業務全覆蓋。平潭綜合實驗區經濟發展局商務與物流處副處長張舒福稱，「平潭—台灣—全球」物流體系通道正在加快建成，藉助台灣桃園機場雄厚的空運運力，將平潭與台北通過高速海運連接起來，經桃園機場嫁接全球。

福建師範大學經濟學院黃茂興教授認為，僑台優勢、RCEP生效、通關便利化、國際物流通道完整、電商頭部企業齊聚等因素，將支持福建省跨境電商快速增長，也助推福建穩外貿穩預期。

電商 福建 桃園機場

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