共同富裕？ 格力董座董明珠：富人應該多繳稅

共同富裕成為當前中共當局力推政策，大陸人大代表董明珠最近提出，應該提高工薪階層的稅收起徵點，「富人應該多繳稅」，頗有呼應政策的意味。

身兼人大代表的格力電器董事長兼總裁的董明珠在央視財經《對話》節目中說，自己作為人大代表，今年會再次在會上提出，提高工薪階層的稅收起徵點。「國家的稅收應該富人多交稅，支援社會公共服務」。

董明珠說，目前中國大陸面對消費疲軟的現象，因此要鼓勵消費。首先企業要保證員工收入穩定，另外如果把工薪階層的工資提高到1萬元（人民幣，下同），約新台幣4.3萬元，員工每年大概就會多出約7000至8000元的收入，消費力就會增加。

稅收方面，董明珠指出，可以富人多交稅。她說，「過去的最高稅收是45%，我們能不能再把稅收增加，加大至50%甚至55%」。