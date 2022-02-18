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雙重夾擊 可口可樂、百事可樂喊話消滅陸氣泡水巨頭

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
可口可樂與百事可樂公司內部均對元氣森林下「最後通牒」，即今年勢必要消滅元氣森林氣泡水。（圖／取自新浪網）
可口可樂與百事可樂公司內部均對元氣森林下「最後通牒」，即今年勢必要消滅元氣森林氣泡水。（圖／取自新浪網）

大陸氣泡飲料巨頭元氣森林似乎經營不佳，據了解，年終獎金有部分未發放，一線員工雖然已拿到獎金，但相較往年已大幅縮水，同時，可口可樂與百事可樂公司內部均對元氣森林下「最後通牒」，即今年勢必要消滅元氣森林氣泡水，諸多訊號顯示，元氣森林的日子已不太好過。

新浪財經報導，接近可口可樂中高層的業界人士表示，可口可樂稱今年，市場上不會再有元氣森林的氣泡水；兩樂（指可口可樂、百事可樂）雙方都開過會，下定決心幹倒元氣森林。

元氣森林已經觸動兩樂的命根。在品項上，氣泡水和可口可樂具有相似性，兩樂最擔心的是，如果元氣森林繼續宣傳含糖飲料（包括可樂）不健康，加上父母對孩子可樂的管控，可樂很可能會在下一輩孩童中失去記憶，取而代之的是喝氣泡水的一代。

在氣泡水市場，元氣森林也面臨大陸瓶裝水龍頭農夫山泉、可口可樂、娃哈哈等多方產品的壓力。然而，事實是，元氣森林除了氣泡水這個大單品，尚未有更大的爆品狙擊市場，但元氣森林也不走大單品策略，紅牛、椰樹等飲料單品行天下的模式也沒有吃透。最重要的是，氣泡水沒有門檻，元氣森林做好了0糖0脂的市場教育，但是產品誰都可以做。

比如，2018年3月，元氣森林才推出真正意義上的破圈產品0糖0卡蘇打氣泡水，7個月後，喜茶就推出低卡甜菊糖苷為甜味來源的飲料，號稱較蔗糖茶熱量降低90%，喜茶透過在線下門店現泡茶中推行低熱量甜味劑，嘗試對抗瓶裝飲料無糖化帶來的衝擊。

而且與傳統網紅產品不同的是，元氣的銷售已經逐漸偏向線下，這意味著，元氣森林面臨著和傳統企業一樣的壓力，要去應對線下人員管理，一個明顯的指標是，元氣森林的業務員在增加，大量的業務員稀釋了老員工的年終獎金。

去年12月，元氣森林正圍繞組織架構進行大範圍調整，創辦人唐彬森把更多精力放到銷售管道、銷售管理和產品研發，這個舉動，被業界人士解讀為利空。一名大型快消企業前高層分析：「唐彬森親自抓渠（管）道了，說明他們的日子並不好過。」

上述前高層還指出，另一個勢弱的舉動，是元氣森林自去年下半年開始做新零售，賣起了智能櫃（智慧物流包裹設備）。新零售就像便利店，估值不會太高，傳統快消企業，都是成長到一定程度後開始做新零售，元氣森林應該是被逼著去做智能櫃。

可口可樂 網紅

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