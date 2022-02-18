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騰訊、阿里被列惡名市場 北京：停止經貿問題政治化

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網

針對美國貿易代表辦公室將騰訊和阿里巴巴所屬電商網站列入「惡名市場」，並指網站侵害智慧財產權，大陸外交部發言人汪文斌敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正的評價中國企業在智慧財產權保護方面做出的努力和取得的成效。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌在18日例行記者會上表示，中方一直高度重視智慧財產權保護，近年來取得的成效「有目共睹」。

汪文斌說，2021年國外申請人在華發明專利授權11萬件，年比增長23%，商標註冊19.4萬件，年比增長5.2%。其中美國在大陸發明專利和授權商標註冊分別增長32.1%和17.3%。

汪文斌表示，國外在大陸智慧財產權數量保持較快增長表明，外國企業對中國智慧財產權保護和營商環境抱有堅定信心。中方也一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。

他表示，希望美方要為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關係健康穩定發展。

汪文斌 美國

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