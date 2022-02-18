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陸財政部長：大陸經濟面臨三重壓力

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸財政部部長劉昆。（取自大陸財政部官網）
大陸財政部部長劉昆。（取自大陸財政部官網）

大陸財政部長劉昆指出，大陸經濟發展面臨「三重壓力」，財政收支矛盾依然突出；要適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險；同時加強與貨幣政策等協調，確保宏觀政策穩健有效。 　

人民日報今天刊登劉昆的署名文章。劉昆指出，當前，世紀疫情和百年變局交織疊加，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，財政收支矛盾依然突出。

劉昆指出，財政收入方面，經濟穩定恢復態勢不斷鞏固，為財政收入增長奠定了堅實基礎，但新的經濟下行壓力對財政收入增長形成制約，疫情形勢持續演變增加財政收入增長的不確定性。

財政支出方面，科技攻關、鄉村振興、生態環保、基本民生等重點支出需要加強保障，做好碳達峰、碳中和工作以及促進區域協調發展等也需要新增支出。

劉昆表示，2022年實施好積極的財政政策，要「提升效能，更加注重精準、可持續」。要實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力。同時，落實落細已經頒布的各項減稅降費政策，在做好政策效果評估的基礎上，研究頒布部分惠企政策到期後的接續政策。 　

劉昆還談到，財政政策發力要適當靠前，著力穩定宏觀經濟大盤。發揮財政穩投資促消費作用；加強與相關部門的協同配合，管好用好專項債券資金，拉動有效投資。發揮政府投資引導帶動作用，適當增加中央基建投資，鼓勵和引導民間資本參與市政、交通、生態環境、社會事業等補短板項目建設。

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