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成本持續走高hold不住了 大陸連鎖咖啡店紛紛喊漲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京一家星巴克旗艦店。路透
圖為北京一家星巴克旗艦店。路透

大陸星巴克近日對旗下部分咖啡飲品售價上調人民幣1元至2元（約新台幣4.3元至8.6元），引發部分消費者不滿。上海證券報指出，事實上，除了星巴克，包括瑞幸、Tims等連鎖咖啡店也已上調部分產品價格。

報導引述業內人士說法表示，漲價主要與原材料上漲和運營成本增加有關，而二者又都與疫情有關，屬於「後疫情」綜合症。未來原材料成本漲價壓力仍大，咖啡飲品很可能會持續漲價。

上海證券報指出，在未正式通告下，大陸星巴克本月16日調升多款咖啡飲品價格。對此，星巴克（中國）解釋，這是基於營運成本等多項因素綜合考量後的決定。

瑞幸咖啡則表示，根據總部決定，去年12月，已有數百家門店的產品價格上調人民幣3元左右，這是基於租金、人力、原材料等營運成本的考量。

2019年2月進入中國市場的加拿大咖啡品牌Tims也對價格進行調整。

上海證券報報導，由於咖啡主要產地巴西氣候乾旱、越南減產，加上供應鏈不暢和貨運成本飆升，高品質阿拉比卡咖啡豆的價格過去一年上漲了一倍多，近期更創下10年來新高。此外，咖啡庫存也降至22年來的新低。

某咖啡品牌經銷商表示，大陸的咖啡豆主要從歐洲、南美洲、非洲、東南亞等國家進口，牛奶、乳粉、乳清蛋白等主要從澳洲、美國、紐西蘭進口。

受全球疫情影響，上述國家的食品、畜牧業產量都出現波動，出口量相應減少，導致大陸採購到的原材料價格普遍上漲。

此外，人力成本上漲也是重要因素。業內人士分析，隨著中國咖啡門店瘋狂擴張和咖啡新勢力崛起，咖啡師、咖啡新品研發員緊缺，星巴克就成為各競爭對手挖角的主要對象。

為留住人才，去年10月，星巴克中國宣布所有全職員工都將首次享有「14薪」（指年領14個月薪水），人數近4萬人。星巴克中國還對員工福利進行「升級」，包括年度績效調薪、早晚班津貼、在部分城市升級住房津貼額度等，這都使得星巴克的業務成本明顯提高。

而受疫情影響，不少門店年度營銷額波動較大，人員、物業等營運成本有增無減，防疫管控投入也增加不少，門店運營成本持續增加。

儘管漲價，但上海證券報報導，上海浦東新區的星巴克和瑞幸門店均表示，客流量並沒有因此出現明顯變化。多位消費者稱，星巴克的價位原本就比較高，1、2元的漲幅對他們的消費行為不構成影響。

瑞幸咖啡董事長郭謹一日前也稱，在剛結束的春節黃金周，瑞幸的門店交易額是去年春節的3倍。今年1月，瑞幸咖啡還新開約360家門店，刷新單月開店總數紀錄。

南京農業大學食品科技學院教授李偉預期，受全球疫情等因素影響，咖啡豆、乳製品等原材料價格短期內都不會下降，因此咖啡飲品未來可能還會持續上漲。

咖啡 星巴克

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