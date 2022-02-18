陸冬蟲夏草 五年來最貴

最近幾年，大陸冬蟲夏草的市場逐漸恢復，交易價格持續上升，去年店裡（冬蟲夏草）的銷售價格是近五年來最高的，整個市場的交易價格也達到了高峰。經營了30多年冬蟲夏草生意的隆盛表示。

中新社報導，中國冬蟲夏草的產量佔世界產量的98%，而青海冬蟲夏草佔中國60%以上的產量，雜多縣是該省冬蟲夏草重要產區之一，素有中國「冬蟲夏草第一縣」之稱，所產冬蟲夏草具有個頭大、質地優、成色佳、頭孢長等特點。冬蟲夏草天然資源十分寶貴，因此也被稱為「軟黃金」，青海省百萬農牧民從冬蟲夏草產業中受益。

雜多縣農牧和科技局局長文達才仁表示，據不完全統計，雜多縣2021年冬蟲夏草年產量約為40000斤，交易價格為每斤4萬元至6萬元（人民幣，下同），年交易約20億元，近五年來冬蟲夏草價格持續上漲。

雜多縣牧民才仁達哇一家有七口人，冬蟲夏草是家裡主要的生活來源，他說，2021年，他家共採挖了7斤10500根冬蟲夏草，共賣了35.2萬元，尤其是中上等的冬蟲夏草價格持續增高，已上漲到每斤9萬元至13萬元，精品冬蟲夏草價格上漲到每斤10萬元至16萬元，交易價格較近五年來達到了「高峰」。隆盛說，今年農曆春節，珠三角、長三角的老客戶還來預定了一些冬蟲夏草。

西寧海關表示，2021年，青海省冬蟲夏草出口6998萬元，同比增長48%。