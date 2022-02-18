陸冬蟲夏草 五年來最貴

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

最近幾年，大陸冬蟲夏草的市場逐漸恢復，交易價格持續上升，去年店裡（冬蟲夏草）的銷售價格是近五年來最高的，整個市場的交易價格也達到了高峰。經營了30多年冬蟲夏草生意的隆盛表示。

中新社報導，中國冬蟲夏草的產量佔世界產量的98%，而青海冬蟲夏草佔中國60%以上的產量，雜多縣是該省冬蟲夏草重要產區之一，素有中國「冬蟲夏草第一縣」之稱，所產冬蟲夏草具有個頭大、質地優、成色佳、頭孢長等特點。冬蟲夏草天然資源十分寶貴，因此也被稱為「軟黃金」，青海省百萬農牧民從冬蟲夏草產業中受益。

雜多縣農牧和科技局局長文達才仁表示，據不完全統計，雜多縣2021年冬蟲夏草年產量約為40000斤，交易價格為每斤4萬元至6萬元（人民幣，下同），年交易約20億元，近五年來冬蟲夏草價格持續上漲。

雜多縣牧民才仁達哇一家有七口人，冬蟲夏草是家裡主要的生活來源，他說，2021年，他家共採挖了7斤10500根冬蟲夏草，共賣了35.2萬元，尤其是中上等的冬蟲夏草價格持續增高，已上漲到每斤9萬元至13萬元，精品冬蟲夏草價格上漲到每斤10萬元至16萬元，交易價格較近五年來達到了「高峰」。隆盛說，今年農曆春節，珠三角、長三角的老客戶還來預定了一些冬蟲夏草。

西寧海關表示，2021年，青海省冬蟲夏草出口6998萬元，同比增長48%。

佔中 人民幣 海關

延伸閱讀

中國今年公布近40次穩房市政策 分析指效果有限

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

曾遭洪水毀心血 看好長三角 台灣農民種蘭再出發

玉樹機場 去年旅客創新高

相關新聞

產值破兆成長20% 上海拚設計之都

上海這座城市，有經濟、金融、科技創新等諸多發展標籤，17日，上海又亮出一張發展新名片—設計。上海當天召開會議，正式宣告開...

大陸車輛出口創新高 智利買最多

中國汽車工業協會16日發佈2021年中國整車出口量前十位國家排名，大多數國家呈明顯增長。 中國汽車工業協會整理的海關總署...

放眼全球／雲南拚經濟 「三張牌」奏效

雲南省致力成為全球頂尖的「三張牌」：綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的牌。經過多年努力，成效日趨顯著，三張牌為雲南經濟...

一圈一帶兩區 遼寧提3年振興戰略

遼寧省政府新聞辦16日召開新聞發佈會，印發「遼寧省推進『一圈一帶兩區』區域協調發展三年行動方案」。當地官員稱，這是推動遼...

湖北宜昌 打造鐵水聯運中心樞紐

湖北省宜昌市交通運輸局表示，宜昌港宜都港區枝城作業區鐵水聯運碼頭一期工程於近期開工建設，專用鐵路擴能改造工程也在加快推進...

客貨並重 加強配送 民航局物流轉型

中國民航局運輸司司長梁楠16日在民航局召開的新聞發佈會上透露，民航局編製「十四五航空物流發展專項規劃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。