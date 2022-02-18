中墨合作愉快 下一步數字經濟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰17日稱，中國與墨西哥近年雙方經貿合作成果豐碩，今後中方願與墨西哥積極拓展綠色發展、數字經濟、電動汽車等新興產業合作。

中新社報導，高峰在當天舉行的新聞發佈會上表示，2013年中墨兩國建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係發展進入快車道，互利經貿合作成果豐碩。目前，墨西哥是中國在拉美第二大貿易夥伴，中國是墨西哥全球第二大貿易夥伴。

中方統計，2021年中墨雙邊貿易額再創歷史新高，達866億美元，同比增長41.9%，遠高於同期中國外貿整體增速。投資方面，墨西哥是中國在拉美重要的承包工程市場和投資目的地，雙方在交通基礎設施、加工製造業、電信、傳統能源和清潔能源等領域合作進展順利。 　高峰稱，下一步中方願與墨方共同努力，加強發展規劃對接，鞏固傳統優勢領域合作，拓展綠色發展、數字經濟、電動汽車等新興產業合作，推進貿易投資便利化，加強區域和多邊合作。

墨西哥 電動汽車

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