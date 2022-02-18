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綜合保稅區 進出口值亮眼

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國海關總署17日公佈的最新數據顯示，2021年大陸全國155個綜合保稅區實現進出口值5.9萬億元（人民幣，下同），同比增長23.8%，佔中國外貿總值的15.1%，對外貿貢獻率達到16.5%。

中新社報導，海關總署自貿區和特殊區域發展司司長陳振沖在新聞發佈會上說，綜合保稅區以不到十萬分之五的國土面積，實現了全國七分之一強的外貿進出口值，成為中國對外開放的重要平台。

在綜合保稅區，跨境電商等新興業態持續快速增長。據官方數據，2021年全國綜合保稅區內跨境電商網購保稅業務進出口值688.2億元，同比增長9.9%；保稅租賃貿易業務進出口值1121.2億元，同比增長40.6%；保稅研發業務進出口值28.1億元，是上年同期的9倍有餘。

今年初，中國公佈海關綜合保稅區管理辦法，拓展優化了綜合保稅區內企業生產經營業務範圍，支持融資租賃、跨境電商、再製造等新業態、新模式入區發展。還增加了檢驗檢疫相關規定。新辦法將於4月1日起施行。

陳振沖稱，新管理辦法將優化綜合保稅區營商環境，對推動綜合保稅區發展成為具全球影響力和競爭力的加工製造中心、研發設計中心、物流分撥中心、檢測維修中心、銷售服務中心有積極意義。

電商 海關 佔中

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