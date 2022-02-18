客貨並重 加強配送 民航局物流轉型

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國民航局運輸司司長梁楠16日在民航局召開的新聞發佈會上透露，民航局編製「十四五航空物流發展專項規劃」。

作為首個航空物流專項規劃，「規劃」提出加強組織協同、提升人才保障、強化規劃落實三方面保障措施，涵蓋了規劃落地的各階段、多方面、全要素等。

中新社報導，「規劃」在內容方面重點體現了航空物流四大認識轉變。一是從「重客輕貨」到「客貨並重」的轉變。改變以往重點支持客運的政策導向，實施「客貨並重」發展策略。

二是從「場到場」到「門到門」的轉變。傳統航空貨運服務鏈條較短，主要提供「機場到機場」的運輸服務，難以滿足「門到門」的運輸需求，缺乏最先一公里的攬貨能力與最後一公里的地面配送能力。

三是從單一業態到全局生態的轉變。發展著力點從單一的運輸鏈條拓展到與多種生產鏈條融合，推進物流降本增效從單一物流環節向物流組織模式創新轉型。著力推動航空物流企業與快遞、跨境電商、生產製造企業深度合作。

四是從行業管理到融合治理的轉變。堅持系統觀念，發揮市場機制和各部門的政策合力，推動航空物流生產方式由行業化向社會化轉變，打造精準治理、多方協作的社會治理新模式。 　　

梁楠表示，「規劃」從內容上主要分為五個部分：總結十三五時期，航空物流在發展規模、航線網絡、安全保障、企業競爭力、治理能力、綜合效益等方面取得的成績，剖析當前行業內存在的「主體服務能力不強」、「基礎保障能力不足」、「數字化水平不高」、「營商環境有待改善」等問題。「規劃」還提出加強組織協同、提升人才保障、強化規劃落實三方面保障措施，涵蓋了規劃落地的各階段、多方面、全要素等。

民航局 機場

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