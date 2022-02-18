零關稅進口 海口運輸業省近6億

海南自由貿易港交通工具及遊艇「零關稅」政策實施已逾一年。海口海關17日表示，截至今年1月29日，海關共辦理106艘（架、輛）「零關稅」進口交通工具及遊艇通關手續，進口總貨值24億元（人民幣，下同），為企業減稅近6億元。

中新社報導，海南自貿港交通工具及遊艇「零關稅」政策自2020年12月25日起實施，明確全島封關運作前，對在海南自貿港登記註册並具有獨立法人資格，從事交通運輸、旅遊業的企業，進口用於交通運輸、旅遊業的船舶、航空器、車輛等營運用交通工具及遊艇，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。

海關稱，一年多來該政策惠及海南交通運輸業、旅遊業兩大行業，主要進口貨物有集裝箱船、遊艇、汽車、直升機等。

去年5月，一輛豐田海獅牌商務車「零關稅」進口，免除稅款約8.4萬元。進口企業海南海汽集團貴賓車隊有限公司總經理林芳英說，「零關稅」政策讓企業享受到政策紅利。

進口首架「零關稅」飛機的海南海直通用航空有限公司總經理孟磊表示，該政策為企業節省大量成本，提升了在市場上的競爭力。

海口海關關稅處處長林勇表示，「零關稅」商品範圍廣，降低享惠企業的經營成本，有利於更多企業來海南自貿港投資興業。