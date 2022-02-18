放眼全球／雲南拚經濟 「三張牌」奏效

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
三張牌為雲南經濟發展帶來優勢，圖為綠色能源牌之矽生產基地。圖／本報雲南昆明傳真
三張牌為雲南經濟發展帶來優勢，圖為綠色能源牌之矽生產基地。圖／本報雲南昆明傳真

雲南省致力成為全球頂尖的「三張牌」：綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的牌。經過多年努力，成效日趨顯著，三張牌為雲南經濟發展帶來極大優勢，更融入新發展大格局，成為現代產業體系強力突破點。

綠色能源牌支撐雲南經濟發展。雲南是大陸綠色能源基地，資源豐富，隨著清潔水電與綠色先進製造業深度融合，逐漸變為發電大省、送電大省和用電大省，資源優勢有效轉化為產業優勢、經濟優勢。

雲南的綠色能源可開發總量2億千瓦，約占全大陸兩成。近年來，雲南充分利用水能資源，適度開發幹流水電，提高清潔能源占比。金沙江中下游建成10座大中型水電站，雲南已成為全大陸重要的綠色電力基地和西電東送基地。此外，大陸是全球最大矽生產地，全世界每年矽需求量約為200萬噸，大陸年產量逾120萬噸，雲南則是大陸最大矽生產基地，產量約占1/6。雲南亦是全球最大的綠色單晶矽光伏材料生產基地，並逐漸成為全球最大綠色矽材加工一體化製造基地。

綠色食品牌主打雲南特色美食，例如建水豆腐、松茸煮雞等，大力推動食品業發展，形成品牌效應，開拓海內外市場，從而帶動雲南的經濟發展。綠色發展是食品產業持續、健康、穩步發展的主旋律，有機化、規模化、商品化、名牌化，是高原特色現代農業發展的必經之路。

雲南經過多年努力，形成了「大產業+新主體+新平台」總體發展思路，推出抓有機、創名牌、育龍頭、占市場、建平台、解難題六大工作舉措。相關單位每年從茶葉、花卉、蔬菜、水果、堅果、中藥材等優勢特色重點產業中，評選出好質量、好口碑、好效益、好潛力的四好名品，樹起一批批標竿，進而推動雲南農業區域品牌、企業品牌、產品品牌，激勵雲南農業創建品牌，提升雲南高原特色農產品海內外的知名度與影響力。

近年來，雲南加快打造世界一流健康生活目的地牌，因其得天獨厚的自然景觀，吸引海內外遊客到訪，除自然條件優勢外，旅遊包裝不斷向特色化、智慧化、高端化發展。旅遊領域通過旅遊大數據和「一部手機遊雲南」系列產品設計，在豐富遊程供給基礎上，著重優化消費流程，提升消費體驗，深化遊客價值；並運用資料庫等方式，實現分流引導，讓遊客玩得安心舒心。醫療康養等領域亦可按此模式，一方面要盡快打造和形成雲南的醫療和康養品牌產品，同時積極構建手機通道入口，串聯各種醫療康養資源，讓消費者便捷消費。

雲南正以大滇西旅遊環線、瀾滄江沿岸休閒旅遊示範區、昆玉紅旅遊文化帶、沿邊跨境文化旅遊帶為支撐，推動雲南成為世人嚮往的健康生活目的地。

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