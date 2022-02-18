一圈一帶兩區 遼寧提3年振興戰略

遼寧省政府新聞辦16日召開新聞發佈會，印發「遼寧省推進『一圈一帶兩區』區域協調發展三年行動方案」。當地官員稱，這是推動遼寧加快實現全面振興全方位振興新突破的一項重大戰略舉措。

中新社報導，遼寧省發展改革委副主任王鵬說，「一圈」即瀋陽現代化都市圈，「一帶」即遼寧沿海經濟帶，「兩區」即遼西融入京津冀協同發展戰略先導區和遼東綠色經濟區。

王鵬表示，「方案」注重體現新發展理念、體現遼寧振興戰略、體現各地比較優勢、體現抓落實要求4個方面特點。「方案」主要包括總體要求、提升沈大「雙核」示範引領作用、加快建設瀋陽現代化都市圈、推進遼寧沿海經濟帶開發開放、建設遼西融入京津冀協同發展戰略先導區、加快建設遼東綠色經濟區、增強區域發展活力、保障措施8個部分。

「方案」確定了各區域三年發展目標：瀋陽現代化都市圈1小時交通圈基本建成，形成一批超千億、具有引領性的特色產業集群，製造業增加值占地區生產總值比重力爭達到30%，瀋陽市地區生產總值力爭達到1萬億元（人民幣，下同）；大連市地區生產總值突破1萬億元；遼西融入京津冀協同發展戰略先導區初步形成與京津冀地區梯級聯動、協調互補、互利共贏，地區生產總值增速高於全省平均水平，固定資產投資增速達到15%；遼東綠色經濟區森林蓄積量增長7.7%，生態安全屏障重要地位更加鞏固。