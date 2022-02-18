陸出手穩樓市 1個半月近40次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中新社報導，2022年開年以來，一個半月時間，大陸各地頻出「穩樓市」政策，深度調整的中國房地產市場也開始出現企穩信號。 

中原地產研究院16日發佈的統計數據顯示，2022年以來，中國各地發佈房地產相關政策近80次，其中，釋放穩定樓市的支持性政策發佈已接近40次。

一方面，大陸國家部委繼續出手穩定樓市資金鏈。上周，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發佈的通知明確，保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。貝殼研究院高級分析師黃卉表示，此政策在為保障性租賃住房提供金融支持的同時，也有利於穩定參與保障性租賃住房建設的房企資金鏈。

2022年上半年依然是房企債務到期的高峰階段。標普信評的研究報告顯示，2022年，116家樣本企業年內國內債券到期金額約2300億元（人民幣，下同），其中3月和7月是到期高峰。若考慮到海外美元債，上半年房企面臨債務壓力更大。

另一方面，各地也密集發佈各種支持性政策，包括直接給予購房補貼、調整公積金政策及降低落戶門檻等。

據統計，今年以來，惠州、肇慶、瀘州、合肥、昆明、玉林、珠海、保定等地都推出不同力度的補貼購房政策，補貼對象包括人才、農民工、新市民等。同時，福州、株洲、北海十餘個城市放寬了公積金政策。另有中山、嘉興、天津等地放寬落戶條件，這有利於吸納人口，為當地樓市注入活力。

中原地產首席分析師張大偉指出，2022年開年以來，房地產政策基調延續去年四季度的政策方向，暖風頻吹，隨著信貸政策穩定，各地穩樓市政策頻繁發佈。隨著個人按揭貸款數據逐漸穩定，樓市也有望加速企穩。

此外，近期房企融資傳出積極信號。首先是房地產併購融資動作頻頻。平安銀行將於近期啟動首期50億元房地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。浦發銀行、廣發銀行、招商銀行也接連啟動房地產項目併購融資支持計劃。據機構統計，房地產併購融資領域合計資金規模已接近500億元。

再來是房企融資也出現開閘跡象。中原地產研究院數據顯示，已經有超過16筆累計逾600億元的房企各種融資獲得資本市場反饋。16日，就有鄭州地產集團、首開集團、無錫太湖新城發展、金地廣場等多家企業或項目的融資出現新進展。

不過，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，所有的政策支持都是有限度的，並未突破限購、限貸等硬約束，炒房已成過去式，房地產市場很難再重複過去的「瘋牛」行情了。

房地產 債務

延伸閱讀

中國今年公布近40次穩房市政策 分析指效果有限

春節檔最冷樓市 深圳零成交

台南新屋成交均價六都最低 陳以信：黃偉哲嫌漲不夠？

市場信心干擾 房企開年融資疲軟

相關新聞

產值破兆成長20% 上海拚設計之都

上海這座城市，有經濟、金融、科技創新等諸多發展標籤，17日，上海又亮出一張發展新名片—設計。上海當天召開會議，正式宣告開...

大陸車輛出口創新高 智利買最多

中國汽車工業協會16日發佈2021年中國整車出口量前十位國家排名，大多數國家呈明顯增長。 中國汽車工業協會整理的海關總署...

放眼全球／雲南拚經濟 「三張牌」奏效

雲南省致力成為全球頂尖的「三張牌」：綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的牌。經過多年努力，成效日趨顯著，三張牌為雲南經濟...

一圈一帶兩區 遼寧提3年振興戰略

遼寧省政府新聞辦16日召開新聞發佈會，印發「遼寧省推進『一圈一帶兩區』區域協調發展三年行動方案」。當地官員稱，這是推動遼...

湖北宜昌 打造鐵水聯運中心樞紐

湖北省宜昌市交通運輸局表示，宜昌港宜都港區枝城作業區鐵水聯運碼頭一期工程於近期開工建設，專用鐵路擴能改造工程也在加快推進...

客貨並重 加強配送 民航局物流轉型

中國民航局運輸司司長梁楠16日在民航局召開的新聞發佈會上透露，民航局編製「十四五航空物流發展專項規劃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。