陸出手穩樓市 1個半月近40次

中新社報導，2022年開年以來，一個半月時間，大陸各地頻出「穩樓市」政策，深度調整的中國房地產市場也開始出現企穩信號。

中原地產研究院16日發佈的統計數據顯示，2022年以來，中國各地發佈房地產相關政策近80次，其中，釋放穩定樓市的支持性政策發佈已接近40次。

一方面，大陸國家部委繼續出手穩定樓市資金鏈。上周，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發佈的通知明確，保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。貝殼研究院高級分析師黃卉表示，此政策在為保障性租賃住房提供金融支持的同時，也有利於穩定參與保障性租賃住房建設的房企資金鏈。

2022年上半年依然是房企債務到期的高峰階段。標普信評的研究報告顯示，2022年，116家樣本企業年內國內債券到期金額約2300億元（人民幣，下同），其中3月和7月是到期高峰。若考慮到海外美元債，上半年房企面臨債務壓力更大。

另一方面，各地也密集發佈各種支持性政策，包括直接給予購房補貼、調整公積金政策及降低落戶門檻等。

據統計，今年以來，惠州、肇慶、瀘州、合肥、昆明、玉林、珠海、保定等地都推出不同力度的補貼購房政策，補貼對象包括人才、農民工、新市民等。同時，福州、株洲、北海十餘個城市放寬了公積金政策。另有中山、嘉興、天津等地放寬落戶條件，這有利於吸納人口，為當地樓市注入活力。

中原地產首席分析師張大偉指出，2022年開年以來，房地產政策基調延續去年四季度的政策方向，暖風頻吹，隨著信貸政策穩定，各地穩樓市政策頻繁發佈。隨著個人按揭貸款數據逐漸穩定，樓市也有望加速企穩。

此外，近期房企融資傳出積極信號。首先是房地產併購融資動作頻頻。平安銀行將於近期啟動首期50億元房地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。浦發銀行、廣發銀行、招商銀行也接連啟動房地產項目併購融資支持計劃。據機構統計，房地產併購融資領域合計資金規模已接近500億元。

再來是房企融資也出現開閘跡象。中原地產研究院數據顯示，已經有超過16筆累計逾600億元的房企各種融資獲得資本市場反饋。16日，就有鄭州地產集團、首開集團、無錫太湖新城發展、金地廣場等多家企業或項目的融資出現新進展。

不過，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，所有的政策支持都是有限度的，並未突破限購、限貸等硬約束，炒房已成過去式，房地產市場很難再重複過去的「瘋牛」行情了。