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大陸車輛出口創新高 智利買最多

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2021年大陸車輛出口前十位國家排名公布，大多數國家呈明顯增長。圖為今年一月底東風汽車廣州港南美航線首航，東風牌汽車在南沙汽車碼頭等待登船。（中新社）
2021年大陸車輛出口前十位國家排名公布，大多數國家呈明顯增長。圖為今年一月底東風汽車廣州港南美航線首航，東風牌汽車在南沙汽車碼頭等待登船。（中新社）

中國汽車工業協會16日發佈2021年中國整車出口量前十位國家排名，大多數國家呈明顯增長。 中國汽車工業協會整理的海關總署統計數據顯示，2021年，中國整車出口量排名前十位的國家依次是智利、沙烏地阿拉伯、俄羅斯聯邦、比利時、澳大利亞、墨西哥、埃及、孟加拉、英國和菲律賓。

中新社報導，與上一年相比，孟加拉國出口量增速略低，其他國家均呈明顯增長，其中比利時、智利和英國增速尤為顯著。 2021年，上述十國出口整車105.9萬輛，佔整車出口總量的50.0%。 據介紹，自2017年以來中國汽車出口市場表現良好，2018年和2019年中國汽車出口均有6%的正增長，2020年汽車出口則出現下滑。

2021年，中國汽車完整的工業產業鏈所帶來的供給優勢，在海外疫情影響下逐步顯現，中國自主品牌汽車出口日益走強，創下歷史新高。

2022年中國汽車出口將有望迎來快速增長期。中國汽車產業正在邁入全球化發展新階段。

孟加拉 智利 比利時

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