產值破兆成長20% 上海拚設計之都

上海這座城市，有經濟、金融、科技創新等諸多發展標籤，17日，上海又亮出一張發展新名片—設計。上海當天召開會議，正式宣告開啟世界一流「設計之都」建設新篇章。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會主任吳金城表示，上海自2010年加入聯合國教科文組織「創意城市網絡」以來，其「設計之都」建設成效顯著。上海創意和設計產業蓬勃發展，2021年總產出超過1.2萬億元（人民幣，下同），增速近20%，國際國內影響力日益增強。

上海怎麼推出「設計」新名片？根據「上海建設世界一流『設計之都』的若干意見」，上海的主要目標是：到2025年，基本建成設計產業繁榮、品牌卓越、生態活躍、氛圍濃郁的「設計之都」；創意和設計產業總產出超過2萬億元，保持年均兩位數增長。到2030年，上海將進一步提升國際競爭力和美譽度，全面建成世界一流「設計之都」。上海將整體推進工業、建築、時尚、數字、服務「五大設計」發展，構建設計創新生態體系。

「設計」新名片，不僅聚焦創意和設計產業本身，還背靠上海產業發展「大樹」。上海在2021年發佈的「上海市先進製造業發展十四五規劃」提出5年構建「3+6」新型產業體系，重點發展集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業，以及電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大高端產業。 吳金城在會議上表示，上海將以設計驅動產業創新發展，加強集成電路設計，聚焦生物醫藥和醫療器械設計，通過人工智能核心算法設計，推動電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、新材料等產業的設計能力全面提升。