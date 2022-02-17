聽新聞
test
0:00 / 0:00

恒大減負...廣州足球俱樂部與歸化球員解約 主力降薪88％

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
恒大集團旗下的廣州足球俱樂部16日發布公告宣布與五位歸化球員解約。圖取自廣州足球俱樂部官方微博。
恒大集團旗下的廣州足球俱樂部16日發布公告宣布與五位歸化球員解約。圖取自廣州足球俱樂部官方微博。

恆大集團現金流危機延伸到足球隊。據陸媒「中國基金報」報導，廣州恒大發布球員集體降薪的公告，主力降薪近90%。與此同時，還跟五名高薪引進的歸化球員解約。

據新華社微博消息，廣州足球俱樂部16日發布《足球俱樂部球員定編及薪資標準》，文件制定了該俱樂部球員編制和薪資方案，人員包括一線隊、預備隊、梯隊和女足共計100人，封頂最高年薪為稅前人民幣60萬元。

據悉，上述薪酬水平與兩年前俱樂部恒大足校培養球員的薪資標準相比，新賽季廣州隊一線隊球員起薪線從年薪人民幣9.6萬元降至6萬元，主力球員的封頂年薪從人民幣500萬元大幅降至60萬元，降幅高達88%。

與此同時，廣州足球俱樂部16日發布公告，與五名歸化球員艾克森、高拉特、阿蘭、洛國富和費南多終止合約。

據廣州足球俱樂部官網訊息，恒大集團於2010年3月以人民幣1億元買斷廣州足球俱樂部全部股權，俱樂部正式更名為「廣州恆大足球俱樂部」；2014年賽季，阿里巴巴集團加入增資擴股，廣州恒大隊更名為「廣州恒大淘寶隊」。

2015年，廣州恒大淘寶大隊掛牌新三板，成為亞洲第一支上市的足球俱樂部隊；2020年12月19日，恒大淘寶申請在新三板終止掛牌。2021年1月，俱樂部正式更名為「廣州足球俱樂部」。並於2021年3月正式摘牌。

截至2020年底退市，恒大淘寶俱樂部的市值曾一度高達人民幣190.4億元，為新三板總市值排名第三的公司。不過其實恒大淘寶持續虧損，公告顯示，2015年至2019年，恒大淘寶俱樂部淨利潤分別虧損人民幣9.52億元、8.12億元、9.86億元、18.29億元和19.4億元。加上上市前的超人民幣10億的虧損，恒大淘寶7年的時間累計虧損超人民幣76億元。

在恒大集團正陷入財務困境狀態下，隨著歸化球員的解約，輿論預計未來可能還會有一波高薪球員離隊。去年11月路透曾報導，恆大旗下號稱「世界最大」，擬投資人民幣120億元興建的廣州恆大足球場，也傳已經被廣州市城市建設投資集團收購。

恒大 足球 人民幣

延伸閱讀

恆大陷入財務危機前 總裁拋售債券套現15.6億

相關新聞

產值破兆成長20% 上海拚設計之都

上海這座城市，有經濟、金融、科技創新等諸多發展標籤，17日，上海又亮出一張發展新名片—設計。上海當天召開會議，正式宣告開...

大陸車輛出口創新高 智利買最多

中國汽車工業協會16日發佈2021年中國整車出口量前十位國家排名，大多數國家呈明顯增長。 中國汽車工業協會整理的海關總署...

放眼全球／雲南拚經濟 「三張牌」奏效

雲南省致力成為全球頂尖的「三張牌」：綠色能源牌、綠色食品牌、健康生活目的牌。經過多年努力，成效日趨顯著，三張牌為雲南經濟...

一圈一帶兩區 遼寧提3年振興戰略

遼寧省政府新聞辦16日召開新聞發佈會，印發「遼寧省推進『一圈一帶兩區』區域協調發展三年行動方案」。當地官員稱，這是推動遼...

湖北宜昌 打造鐵水聯運中心樞紐

湖北省宜昌市交通運輸局表示，宜昌港宜都港區枝城作業區鐵水聯運碼頭一期工程於近期開工建設，專用鐵路擴能改造工程也在加快推進...

客貨並重 加強配送 民航局物流轉型

中國民航局運輸司司長梁楠16日在民航局召開的新聞發佈會上透露，民航局編製「十四五航空物流發展專項規劃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。