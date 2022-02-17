中興通訊宣布成立汽車電子線 五奈米晶片設計再等等

據陸媒「品玩」17日報導，陸知名通訊大廠「中興通訊」在投資者互動平台表示，公司成立汽車電子產品線，布局並開發車規SOC晶片、車載操作系統及基礎平台軟體產品，與一汽集團、上汽集團達成戰略合作並成立聯合創新中心。

至於市場最關心的5nm晶片設計進度，中興通訊稱，會根據產品研發情況、市場需求和技術演進趨勢等合理安排晶片研發規劃。

據瞭解，去年3月，中興通訊便在內部發文指出將設立汽車電子產品線，該產品線負責汽車電子領域的統一業務規劃與經營。

此外，中國汽車工業協會和中國半導體行業協會在15日發布的2022年1月版《汽車晶片推廣應用推薦目錄》顯示，中興通訊開發的兩款車規級模組產品ZM8330和ZM8350入圍該目錄。

先前，中興通訊曾表示，公司發揮ICT領域優勢，依託在通訊設備領域的關鍵技術和核心能力，致力於成為數位化汽車基礎能力提供商，大陸國產自主高性能合作夥伴，為汽車製造商提供「網聯化、智慧化」相關的基礎軟硬體產品及服務。

目前汽車晶片短缺的問題仍未解決，由於車用晶片的大量需求，帶動相關製造廠商營收增長。據預測機構「AutoForecast Solutions（AFS）」最新報告指出，2022年以來，晶片缺乏已導致全球汽車產量縮減約527,400輛，縮減量較該機構一周前預計的370,500輛增長了42.4%。

不過，市場對於中興通訊在汽車電子產品布局的訊息，並未在股價上給予激勵。近五日以來，股價已跌超過4%。