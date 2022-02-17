小鵬汽車總裁個人年薪超18.9億 網友：超過我對金錢的認知

據中國媒體統計，小鵬汽車總裁個人年薪4.34億元人民幣（約新台幣18.9億元），位居高管個人年薪榜單首位，這年薪也震驚全網。有網友表示，超過我對金錢的認知。

中國媒體鈦媒體近日統計高管個人年薪榜單，個人年薪排名第一的是小鵬汽車總裁顧宏地，年薪4.34億元。

該消息迅速在網路上刷屏，不少網友震驚表示，「這年薪已經超過我對金錢的認知」。

據中國證券日報網2月17日報導，資料顯示，顧宏地自2018年6月起擔任優信有限公司獨立董事。目前，顧宏地還是小鵬汽車的總裁。從2004年至2018年，顧宏地曾在摩根大通銀行擔任亞太投資銀行主席。顧宏地於1999年至2004年擔任雷曼兄弟控股有限公司副總裁。

wind數據顯示，截至2021年一季末，顧宏地持有小鵬汽車超3,853萬股，截至期末參考持股市值達46億美元。

對於此消息，小鵬汽車官方回應稱，該高管所持股份的價值被錯誤解讀為年薪。對外公開的薪資裏，99.5%以上為多年累積的股權激勵，並非一年中的收入，而是幾年累計的股權激勵總和。由於公司的估值在上市前後有極大提升，股權價值也因此上漲。

數據顯示，小鵬汽車自2020年中在美國上市，至今累計漲幅超167%，最新股價為40.06美元每股，市值約343億美元。

排名第二的是騰訊總裁劉熾平，年薪為4.28億元。此前，2020年年薪為4.27億元，且連續3年保持3億元以上的年薪。

資料顯示，劉熾平2005年加入騰訊，出任公司首席戰略投資官，負責公司戰略、投資、併購和投資者關係方面的工作，現任騰訊公司執行董事、總裁。劉熾平加入騰訊後，使騰訊在遊戲、門户、網路增值服務領域快速發展，成就了之後騰訊的黃金五年。

馬化騰在騰訊控股的年薪為5873.8萬元，但不包含股份酬金。

不僅如此，據鈦媒體，科技型上市公司高管薪酬最高的是騰訊，7名董事合計年薪達到5.06億元，其中股份部分薪酬開支超過4億元；高管年薪排名第二的是小鵬汽車，已披露的8個董事合計年薪為4.4億元；排名第三的阿里，是20家企業中銷售收入和研發投入最高的公司。阿里董事及高管年薪合計超3億元，但披露的這部分年薪不包含股權激勵。

圖／翻攝自微博

延伸閱讀：

聯想上市計劃觸礁 退休董事長柳傳志年薪近億元高過蘋果庫克

騰訊所持100家上市公司股份 去年獲益1200億美元

文章授權轉載自《香港01》