人民幣國際支付佔比創新高

路透報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，今年1月分使用人民幣支付的市場佔有率由去年12月的2.7%躍升至3.2％，突破2015年創下的2.79％高位。而人民幣國際支付在全球排名仍維持第四名。分析指出這與近年國際資金增持大陸政府債券與多國減少使用美元支付有關。

報告公布的數據顯示，主要貨幣的支付價值排名中，1月美元、歐元和英鎊分別以39.92%、36.56%和6.30%佔比位居前三。去年12月分別為40.51%、36.65%及5.89%。而日圓、加元和澳元分別以2.79%、1.62%和1.25%的份額排第五至第七位；港元以1.13%的佔比排第八。

彭博報導分析，隨着國際資金增持中國大陸政府債券，將人民幣市佔率推至紀錄新高，加上天然氣生產商「Gazprom Neft」決定接受人民幣、而非美元，作為在大陸機場為俄羅斯飛機加油的支付手段，人民幣的使用在過去三個月大幅成長。在過去兩個月，人民幣保持在第四位。

另一方面，大陸官方也正減少對美元的依賴，以管理美聯準會帶來的風險。這從大陸人行行長易綱16日在二十國集團（G20）活動上敦促新興經濟體使用本幣便可知。

彭博引用渣打銀行中國大陸宏觀戰略部主管Becky Liu觀點，她推估，2022 年大陸債券市場的流入量可能為人民幣7,000 億元至8,000 億元，去年為人民幣7,550億元。這意味人民幣的普及將為以人民幣計價的資產提供額外支持。儘管中美兩國政策分歧，但中美雙方之間利差正在縮小。她也估計國際貨幣基金組織（IMF）7月評估一籃子貨幣特別提款權（SDR）時，人民幣將佔有更大的份額。