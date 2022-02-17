SWIFT：人民幣全球支付比例升至3.2% 創歷史新高

環球銀行金融電信協會（SWIFT）網站16日公布資料顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第四名，占比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。

該體系下排名前五的全球主要支付貨幣中，只有人民幣同時實現了年增率和月增率呈現增長。

SWIFT之前報告顯示，去年12月人民幣國際支付占比由11月的2.14%升至2.7%，這是自2015年8月大陸央行推動匯率機制改革以來，人民幣國際支付全球排名首次超越日元，名列全球第四；到了今年1月，這個走勢仍保持和發展。

最新報告顯示，在今年1月的全球主要貨幣支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以39.92%、36.56%、6.3%的占比位居前三名，日元以2.79%排名第五。

對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，人民幣在全球支付中占比進一步提升，與中國外貿高景氣度及人民幣資產吸引外資持續流入的表現一致。

但他也指出，從趨勢上看，人民幣全球支付占比與中國經濟體量、貿易量仍不夠相對，支付占比相對於美元、歐元等仍有很大的發展空間。中國國內經濟長期發展前景向好，人民幣穩步推進國際化，國內加快構建雙循環發展格局，未來人民幣在國際支付、投資、儲備中的作用將不斷增強。