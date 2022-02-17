快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SWIFT：人民幣全球支付比例升至3.2% 創歷史新高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
人民幣全球支付排名維持在全球第四名，占比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。（圖／取自中新網）
人民幣全球支付排名維持在全球第四名，占比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。（圖／取自中新網）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）網站16日公布資料顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第四名，占比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。

該體系下排名前五的全球主要支付貨幣中，只有人民幣同時實現了年增率和月增率呈現增長。

SWIFT之前報告顯示，去年12月人民幣國際支付占比由11月的2.14%升至2.7%，這是自2015年8月大陸央行推動匯率機制改革以來，人民幣國際支付全球排名首次超越日元，名列全球第四；到了今年1月，這個走勢仍保持和發展。

最新報告顯示，在今年1月的全球主要貨幣支付金額排名中，美元、歐元、英鎊分別以39.92%、36.56%、6.3%的占比位居前三名，日元以2.79%排名第五。

對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，人民幣在全球支付中占比進一步提升，與中國外貿高景氣度及人民幣資產吸引外資持續流入的表現一致。

但他也指出，從趨勢上看，人民幣全球支付占比與中國經濟體量、貿易量仍不夠相對，支付占比相對於美元、歐元等仍有很大的發展空間。中國國內經濟長期發展前景向好，人民幣穩步推進國際化，國內加快構建雙循環發展格局，未來人民幣在國際支付、投資、儲備中的作用將不斷增強。

人民幣 大陸央行

延伸閱讀

人民幣國際支付1月市佔率3.2%創史高 國際排名維持第四

外貿需求強勁 台去年國際商港貨物裝卸量創新高

RCEP釋放紅利 福建外貿添動能

17年來頭一遭 美國CD銷量回升

相關新聞

小鵬汽車總裁個人年薪超18.9億 網友：超過我對金錢的認知

據中國媒體統計，小鵬汽車總裁個人年薪4.34億元人民幣（約新台幣18.9億元），位居高管個人年薪榜單首位，這年薪也震驚全網。有網友表示，超過我對金錢的認知。

美批陸未履行貿易協議 陸商務部：與事實完全不符

美國貿易代表辦公室（USTR）在一份繳交給國會的報告中稱，中國「2020年和2021年在採購美國商品和服務方面遠未達到承...

陸1月本土手機出貨年減17.7%

大陸手機出貨現疲軟訊號，中國信通院17日下午公布最新研報告，數據顯示，1月大陸手機出貨量3,300萬支，年減17.7%。...

陸商務部：中方努力全面達到CPTPP規則標準

有消息指出《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)可能在18日召開會議，屆時有可能觸及中國大陸入會案。而目前大陸...

中國今年公布近40次穩房市政策 分析指效果有限

陸媒統計，2022年以來，中國各地發布對房地產支持性政策已接近40次，不過，分析認為提振效果有限，且部分小城市面臨房價大...

陸商務部：中方對在印陸企和相關產品遭受打壓嚴重關切

印度近日以「安全威脅」為由封殺大陸數十款App，同時，印度稅務部門15日對華為多處據點展開搜查。對此，大陸商務部17日回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。